曼哈頓金社長的“新冠肺炎奮鬥記”. March. 21, 2020 07:37. . 在新型冠狀肺炎確診患者接近4000例的美國紐約市，日常生活實際上已經停止。當地時間16日，紐約市下達了關閉飯店、酒吧的命令後，曼哈頓市中心壹天大變樣，人跡罕見。紐約州州長安德魯·庫莫18日指示普通商店和企業職員只要壹半人上班，19日幹脆“只要25%的人上班”。 紐約大都會交通公司（MTA）運營因上下班高峰“地獄鐵”而臭名昭著的地鐵和公交車，隨著乘客減少60%，該公司正在推動40億美元的聯邦救濟資金。依靠行人溫暖的人心過冬的流浪漢們也在街頭徘徊，經歷著艱難的時期。壹位僑民擔心地說：“可能會出現比‘9·11’恐怖事件更嚴重的經濟衰退。” 紐約市中心雖然恍如時間停止，但韓裔“老板們”為了堅守工作崗位，正在孤軍奮戰。曼哈頓32街韓國城的韓餐廳正在利用在限制營業措施中允許的外賣和包裝食品開發“生存菜單”。韓餐館“大屋”和“元祖”正在嘗試共同送貨。“三元花園”還開發了將肉和生菜等食材裝入密封容器中，寫上制作者的名字和體溫，與洗手液壹起配送的“關懷套餐（Care pakage）”。 紐約的韓裔旅行社“塔米斯”的總經理金完教（42歲）每天都到沒有遊客上門的辦公室上班。上個月銷售額同比減少70%。這個月的銷售成了“負數”。因為幾乎沒有新預約，而且有很多取消或退款的要求，所以比起流入的錢，流出的更多。接近40歲獨立創下的事業和20多名職員的生計，就像是站到了懸崖峭壁上。 金社長19日啟動了此前為守護工作崗位和職員而準備的“第壹階段緊急計劃”。首先，實習職員以在情況再次好轉後多工作壹天為條件，進入了帶薪休假。組長級員工上班，其余職員在家辦公。他說：“我不知道壹天天會發生什麽變化，所以現在的情況不是光準備計劃B，而是要準備計劃Z。” 他在空蕩蕩的辦公室裏做的事情是制定預計疫情更趨頻繁的下半年後的新事業。特別是正在準備以韓國、日本及亞洲市場為中心，通過其他地區遊客多元化市場的戰略。因為他覺得，即使特定地區的銷售劇減，也迫切需要在其他地區挽回的事業資產組合。 金社長準備的第壹階段緊急計劃將持續到5月。他表示，最重要的是希望最近美國總統特朗普推出的13000億美元的經濟扶持政策能早日在議會獲得通過。他還強調，希望企業與職員能暫時免除壹半負擔的工資稅（勞動所得稅）。他吐槽說：“在沒有銷售的情況下，每個月要按時繳納近2萬美元的工資稅，這意味著要解雇職員。” 金社長還說，每當特朗普總統說“中國病毒”時，他就會心驚膽戰。因為擔心生計受阻的市民的壓力和憤怒沖向特定人種時會發生什麽事情。2015年經歷中東緊急呼吸綜合征（MERS）等各種危機後，事業曾多次觸底，但像這樣顧客完全斷絕還是第壹次。他說：“所有危機似乎都是剛開始適應時最痛苦的。我會堅持到‘春天’到來為止。” 200萬韓裔的移民社會的心態也差不多。

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