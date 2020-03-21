“韓美貨幣互換協議”雖然讓韓國松了壹口氣，但應打造更多安全保護以應對外匯不足問題. March. 21, 2020 07:36. . 隨著韓國和美國簽署了600億美元的貨幣互換協議的消息傳開，昨天的股價和匯率多少有些穩定。2009年曾跌至1457.64水的KOSPI指數以1566.15恢復了上升趨勢，韓元兌美元的匯率壹度達到1285韓元，但是昨天穩定到了1244韓元。 貨幣互換協議是按照事先約定好的匯率來交換彼此貨幣的約定。此次韓美能夠迅速達成貨幣互換協定，是因為雙方的利害關系是吻合的。美國即使是為了本國，也不願意讓世界迅速進入金融危機，作為基礎貨幣發行國，美國有責任穩定世界金融市場。此次韓國與丹麥、挪威、瑞典、澳大利亞、新西蘭、巴西、墨西哥等國家壹同被列入貨幣互換對象國，不能不說是壹件值得慶幸的事情。 韓美簽署貨幣互換協議只是暫時減輕了美元不足的外匯結算風險，並沒有消除威脅。由於出口惡化，美元流入不斷減少，再加上外國人把韓國資本市場當作“亞洲的ATM（現金取款機）”，像過去幾天壹樣大量拋售韓國股票、拿走美元的可能性仍然存在，外匯不足的危險性依然存在。 韓國已經與中國、澳大利亞等7個國家簽訂了1332億美元的貨幣互換協議。另外，雖然目前的外匯儲備比2008年增加了2倍，達到4019億美元，但很難認為規模足夠大。外商投資在國內資本市場中所占比重達40%，貿易依存度達到國內生產總值（GDP）的70%左右，比美國和日本高出2至3倍。因此，韓國在全球經濟危機面前最為脆弱的國家，危機局面中，外匯管理的重要性再怎麽強調也不過分。在之前的1997年和2008年的兩次經歷中，韓國已經充分體驗過。 在不知道今後事態會如何發展的不確定情況下，對外匯的安全保護越多越好。韓日之間也要將感情暫時推後，促進簽訂對雙方都有利的貨幣互換協議。雖然沒有美元那麽大的威力，但日元也和歐元壹樣，在世界金融市場上起到儲備貨幣的作用。此次新冠肺炎疫情引發的全球經濟危機，全球必須共同應對。

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