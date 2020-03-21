不要裝作什麽都知道. March. 21, 2020 07:37. by 金甲植 dunanworld@donga.com. #1.“你向主教練解釋了傑裏•桑德斯基在淋浴場脫光的事情嗎？”(檢察官) “是的，當然了。”(麥奎裏) “還解釋了他和男孩發生身體接觸的事情嗎？”(檢察官) 這是2017年3月在美國賓夕法尼亞州某法庭上對兒童性暴力的證詞。麥奎裏是賓夕法尼亞州立大學橄欖球隊的年輕教練，桑德斯基是同隊的老教練。 “桑德斯基醜聞”曝光了50多起兒童•青少年受害事件，使美國全國上下一片嘩然。這一事件之所以更加引人關註，是因為主教練是執教球隊61年，創造了空前絕後的400勝紀錄的“英雄”喬•帕特諾。2018年在美國上映的演員阿爾•帕西諾主演的電影《帕特諾》講述了這一事件。 #2. 2015年7月，白人警察布萊恩•恩西尼亞在得克薩斯州休斯敦附近截停了黑人女性桑德拉•布蘭德的車。理由是，布蘭德在變更車道時沒有打開變向燈。簡短的對話後，布蘭德點燃了香煙，恩西尼亞要求她下車，而布蘭德則強硬堅持，兩人的爭吵逐漸變得粗暴起來。最終，恩西尼亞逮捕布蘭德，被關在拘留所的布蘭德三天後自殺。該事件改編成了2018年紀錄片《說出她的名字：桑德拉•布蘭德的人生和死亡》。 “他人的解釋”的原題是“Talking to Strangers”。用韓語來說就是“和陌生人說話”。作為新聞記者，馬爾科姆•格拉德威爾以社會科學的最新研究結果為基礎，分析了隱藏在社會和人際關系中的原理，這是他時隔6年推出的新作。他在之前的作品《局外人》中講述“一萬小時的法則”，在《大衛和歌利亞》中展現逆境和缺點的力量，在《Blink》中首次講述2秒直覺的重要性，在國內擁有了一大批忠實擁簇。 他在新作中重點關註的是人與人之間的見面，特別是接觸陌生人時犯下的錯誤。桑德斯基被逮捕是2001年有人向主教練帕諾特報告他的性暴力後10年之後了。 格拉德威爾問道。大夥兒接到報告後，年輕教練的話為何被忽視，一些人在證據確鑿的情況下為何還堅持“最骯臟的男人”無罪？恩西尼亞原本可以說“下次請你亮燈後再換車道”“是的，祝您度過美好的一天”，為何最後該事件以悲劇收場？ 作者從假定他人正直的“真實基本價值理論”、錯誤地認為態度和內心一致的“透明觀念盲信”、以及忽略了與行動相結合的脈絡重要性的“結合性忽視”中尋找其原因。 書中的支柱概念雖然陌生，但作者通過各種事例、心理學理論與實驗，甚至美劇《老友記》演員們的表情分析，說服讀者。帕特諾和包括大學校長在內的人們，在聽取令人震驚的報告的同時，仍然無法放棄對在地區長期受到愛戴的桑德斯基的信任。其根源還隱藏著人類的社會本性，即，如果不互相信任，社會就無法維持。有人指出，警官恩西尼亞在不順從的黑人女性的語氣和煙頭等方面犯下了使態度和內心一致的錯誤。 法庭當時判處60歲的桑德斯基“切實影響他余生的刑罰”，從30年監禁到最多60年，事實上宣告終身監禁。帕特諾銅像被拉下來，處於報告線頂端的校長也遭到解職。

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