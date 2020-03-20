致命率1%左右……源自歐洲、紀綱松懈，大堤將潰於小穴. March. 20, 2020 07:37. . 包括大邱療養設施的集體感染在內，昨日新增152名名確診新冠肺炎患者，每日新增患者在降至兩位數四天後，再次回到100名線。致死率為1.09%，在出現患者以來首次超過1%。從世界範圍來看，歐洲的患者及死亡人數超過了發源地中國，源自歐洲的病毒輸入亮起了紅燈。 特別是在首爾，以留學生和遊客為中心，來自歐洲等海外的輸入患者正在劇增。在最近壹周內發生的患者中，24%是海外入境者。機場檢疫中沒有癥狀，回家後才被確診的事例接連發生，這也令人擔憂。 從昨天開始，全世界所有入境者都辦理了發熱檢查和聯系方式確認等特別檢疫手續。但是，考慮到新冠肺炎疫情的世界性擴散趨勢，有意見認為現在應該限制入境。目前，禁止或限制從韓國入境的國家有170個。如果因為事件初期沒有限制從中國入境的先例，很難對其他國家關門設卡，那麽首先應該實行入境後14天內必須自行隔離的方案。 昨天，從匈牙利國際比賽歸來的3名擊劍國家隊隊員被確診，其中壹名隊員無視自我隔離建議，在確診前曾到國內旅遊。防疫當局應將所有入境者名單通報給相關自治團體，以便在地區社會進行監督以保證徹底遵守自我隔離。 在擴散趨勢停滯不前的時候，紀律松懈的事例也層出不窮。仁川機場發生了讓疑似患者直接回家，事後才被查出確診的事例。雖然檢疫所方面以隔離設施不足為由，但是國內出現患者至今已有2個月，所以這無疑是壹個窘迫的辯解。壹方面要加快擴大隔離觀察設施，另壹方面要與全國的地方政府建立熱線電話，協商運送可疑患者的方案。 出現30多名確診患者的京畿盆唐濟生醫院向防疫當局提交了與確診患者接觸的職員名單，包括醫院院長在內，漏掉了144人，事情經確認後，昨天發表了道歉書。70多人集體發病的大邱“全心愛”療養醫院的部分職員在10日左右出現疑似癥狀，卻沒有采取措施，因此造成了損失。醫療機構與大眾利用設施壹樣，是小規模集體感染不斷的脆弱設施。防疫堤壩因為過於安心疏於防範的新漏洞而倒塌。

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