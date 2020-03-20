為誰舉辦奧運會？. March. 20, 2020 07:37. . 奧運會是為誰舉辦的？每當奧運會開幕在即，總會有壹幕讓人想起。 2004年雅典奧運會的最後壹天8月30日，巴西馬拉松選手範德雷•吉·利馬在42.195公裏中還剩5公裏，領先第二名數百米。從速度上看，利馬比第二名快了25秒左右。利馬似乎會奪冠。事件發生在對比賽的關心達到頂點的此時。 在觀眾中，壹個戴著貝雷帽、穿著裙子的奇特服裝的人沖了出來，撲向利馬。這名怪漢將利馬拉到路旁的觀眾中間，然後將其放倒。當驚魂未定的人們抓住怪漢時，此人身上還纏著“世界末日即將到來”的字樣。怪漢是愛爾蘭末日論者康涅利烏斯·霍倫。他為了宣傳自己這個世界即將結束的主張，瞄準了世人矚目的奧運會之花馬拉松。穿著吸引眼球的奇裝異服。 這壹場面之所以具有象征性，是因為參加奧運會的選手有可能被特定的目的或利益所利用或倒下。最終，利馬憑借不屈不撓的意誌重新站了起來，獲得了第三名，但霍倫的行為卻遭到了全世界的譴責。但是，如果仍然有人或任何團體或國家自己過於強調自己的目的或利益，像利馬倒下事件壹樣，奧運會或選手們會被犧牲。 新型冠狀病毒肺炎席卷全球的現在，2020東京奧運會正處在十字路口。雖然國際輿論對延期或取消奧運會的壓力越來越大，但日本和國際奧委會都公開表示了強行推進的意誌。這種看似不考慮參賽選手安全的做法，引起了運動員及體育界人士的不滿和不安。 日本和國際奧委會強行舉行立場的依據是，距離定於7月24日的奧運會開幕還有4個月的時間，其間新冠肺炎疫情可能得到平息。但是不知道何時如何平息新冠肺炎疫情。日本和國際奧委會沒有對策，只是停留在不確定的希望中。 據說，日本把具有多種政治、經濟效果的奧運會視為日本復興的扳機。延期或取消投入數十萬韓元準備的奧運會，萬確屬不易。但這也不能強迫他人犧牲。《正義論》（約翰·羅爾斯著）認為，即使事關重大利益，正因為其利益，也不能強迫他人哪怕是少數人的犧牲。任何人如果為了自己的利益而強迫他人犧牲，留下的就只有野蠻。如果認為與奧運會有關的金額再大，也能夠與人的生命相交換，那又是壹種拜金主義。這與追求人類和諧的奧林匹克精神格格不入。正因如此，世界各國媒體認為，現在重要的是金錢和政治利害關系之前，“能不能做正確的事情”。 如果就新冠肺炎疫情的擴散問題做出無理的決定，日本將面對“為了本國的利益，讓世界人民受到傷害和犧牲”的批評。如果新冠肺炎疫情繼續惡化，運動員及遊客將大規模缺席比賽，反正比賽很難正常進行。因此，日本不能壹味主張“要強行舉辦奧運會”，而應該轉變開放姿態，應對包括推遲或取消奧運會在內的各種情況。 如果新冠肺炎疫情平息下來，大會能夠如期舉行當然最好，但最好是針對可能出現的情況制定次優方案。另外，受到“只看日本眼色行事”批評的國際奧委會也應更積極地改變態度。國際奧委會應該公開有關這壹與世界人民健康息息相關的事件的決策過程，聽取更多的意見。否則，被巨額金錢和政治利益關系糾纏在壹起的奧運當事者，能否做出客觀正確的決定，國際社會的疑問只會越來越大。 這是為了誰的奧運會？如果奧運會是真正為世界人民舉辦的盛會，那麽在這個過程中，所有人都應該安全和快樂。

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