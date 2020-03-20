“8K電視大眾化元年”，三星將產品陣容擴大一倍. March. 20, 2020 07:37. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子19日表示，將在國內市場正式推出量子點發光二極管(QLED)8K電視等2020年款電視新產品。特別是三星電子光高端產品QLED 8K TV就推出了9款產品，與前一年(5款)相比，產品陣容增加了近一倍。三星計劃擴大消費者的選擇範圍，把今年作為正式的QLED 8K TV大眾化的元年。反映超大型電視的高人氣，75英寸以上的電視產品數量也大幅增加了。 今年三星電子推出的2020年款QLED 8K TV的最大賣點是配備了將畫面內外界限最小化的“無限屏(Infinity Screen)”。屏幕邊框厚度僅為2.3毫米，用戶從正面觀看電視時，屏幕占據了整個面積的99%。三星電子方面解釋說，電視內容物的投入感將進一步得到提高。 三星電子即將推出的QLED 8K電視根據設計和配置，由3個系列，9個型號組成。屏幕尺寸為55~85英寸共5種。無限屏僅適用於高端產品(QT950S、QT900S)。三星電子方面表示：“55英寸QLED 8K電視的價格從349萬韓元到190萬韓元不等。根據消費者的喜好和環境，可以選擇多種QLED 8K電視，期待8K大眾化時代的到來。” 8K是目前最先進的分辨率技術。分辨率是指能填密實充畫面的像素數。被稱為4K的超高清(UHD)電視(3840×2160)的像素為830萬，而8K電視(7680×4320)的像素是它的4倍，高達3300萬。這一數據是現有高清(FHD•1920×1080)電視的16倍。觀眾可以感受到一種立體感和生動感，就像看到真實的事物。 三星電子QLED 8K的核心技術“AI量子處理器8K”也進一步升級。AI量子處理器8K是三星電子的獨家技術，與輸入影像的分辨率無關，可轉換成最適合8K電視播放的超高清畫面。三星電子計劃今年不僅在QLED 8K市場，還將致力於攻占75英寸以上的超大型電視市場。伴隨著電視越大越好的“巨巨益善”趨勢，75英寸以上的型號從去年的11個大幅增加到19個。 三星電子影像顯示器事業部長(社長)韓鐘熙(音)表示：“三星電子能夠連續14年在全球電視市場占據首位，是因為三星電子進行了以消費者為中心的創新。今年將以2020年款QLED 8K為中心向消費者提供不同的視聽體驗，改變電視市場。” 另據市場調查機構IHS Markit透露，三星電子去年在全球電視機市場上以銷售額為準，以30.9%的占有率，從2006年開始連續14年蟬聯市場占有率第一的寶座。特別是三星電子去年首次實現了30%的市場占有率。

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