1.1億年前，鱷魚翹著尾巴走路！. March. 20, 2020 07:37. by 尹申英=東亞科學記者 ashilla@donga.com. 通過研究在慶南晉州發現的腳印化石(照片)，發現了之前只在歐洲地區發現的獨特的原始鱷魚，曾生活在1.1億年前的亞洲。據推測，這種原始鱷魚與今天的鱷魚不同，主要生活在陸地上，並舉著尾巴在水邊行走。 晉州教育大學韓國地質遺產研究所所長金京洙(科學教育系教授)及其帶領團隊與美國科羅拉多大學馬丁•羅克利教授組一起研究了2010~2015年在晉州創新城市發掘的中生代白堊紀原始鱷魚腳印化石。其研究結果發現，腳印的主人公是最早在亞洲發現的原始鱷魚“Crocodylopodus”腳印，並發表在了古生物學領域的國際權威學術雜誌《白堊紀研究》4日刊上。 金教授研究小組發現的腳印化石的後腳印長度為7~9厘米，相對較小。研究小組以此為基礎，推測該原始鱷魚是身長84~108厘米的小型鱷魚。值得一提的是，腳印化石的主人公與今天的鱷魚不同，腳趾間沒有蹼，沒有拖著尾巴移動的痕跡，不像主要生活在水中，偶爾上到陸地上的今天的鱷魚，其主要生活在水邊，翹著尾巴輕快地行走。研究小組表示：“以腳印形態為基礎進行判斷，推測是與Crocodylopodus非常相似的鱷魚。”這是亞洲首次發現這種原始鱷魚的腳印化石。 此次發現鱷魚腳印化石的晉州創新城市白堊紀地層“晉州層”此前已發現肉食恐龍、蜥蜴、世界上最早的跳躍行走哺乳類動物、世界最古老的蛙類等。金教授說：“這再次證明，晉州地區是白堊紀時期各種生物棲息的生物寶庫。”

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