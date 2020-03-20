博彩公司對東京奧運會如期舉行持否定態度. March. 20, 2020 07:37. by 黃奎引 kini@donga.com. 在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)在全球蔓延的情況下，東京奧運會能否如期舉行？博彩公司對其並不十分看好。 博彩公司“BetOnline”在其官方網站上就“東京奧運會是否會取消”進行投註。截至19日的目前，“會取消”的賠率以貨幣線方式表現為-300。這意味著要花300美元才能拿到100美元。如果賭1美元，包括本金在內只能拿到1.33美元。由此可見，由於很多人選擇，賠率較低。 該網站還在“哪個國家會第一個放棄參加奧運會”的問題上開盤受註。目前，被認為最有可能的國家是意大利(放棄幾率為33.3%)，其次是西班牙(25%)和中國(16.7%)。韓國(7.7%)與加拿大、德國並列位於第8位。 而BetOnline的使用者認為取消的概率較低。英國威廉希爾公司和愛爾蘭Paddy Power公司為“東京奧運會取消”選項開的賠率是1/7。87.5%的投註者認為，今年7月24日，第32屆夏季奧運會不會在東京開幕。

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