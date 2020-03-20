軍部PC出現安全漏洞... 擔心遭到朝鮮黑客攻擊時不設防. March. 20, 2020 07:38. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 經確認，在軍隊使用的電腦(PC)的核心保安程序(TACS)出現了暫時失靈問題。有人指出，作為2016年國防網黑客事件的後續對策而出臺的PC保安管理體系構築事業是否運營不善。 據軍方有關人士19日透露，國防部從去年12月開始在全軍電腦上設置和運營TACS已有兩個多月。TACS是將個別保安程序功能合二為一的形態。 但運用後，各軍種陸續接到群眾投訴。也就是說，電腦會突然癱瘓或畫面轉換成“藍屏”。另外，還發生了文件被刪除或幹脆無法登錄電腦的情況。問題是，如果保安系統無法啟動，朝鮮等國的黑客攻擊很可能泄露軍方情報。之前國防部曾把2016年9月發生的軍隊網絡和國防網黑客事件歸結為朝鮮所為。作為對策的一環，雖然進行了此次PC保安管理體系構築工作，但是這當中也出現了問題。 據悉，軍方認為，在操作系統(OS)windows7升級為windows10的過程中，與保安程序互換時出現了異常。另外，軍方還提出了引進保安管理體系的程序問題。負責開發的A企業把開發評價、運用評價統一起來，得到了評價。通常在軟件開發方面，由兩種評價組成。

한국어