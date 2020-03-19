美國將在兩個月內發放1000美元現金，中國投入210萬億韓元掀起建設熱潮. March. 19, 2020 07:51. by 朴湧 parky@donga.com. 美國為了應對新型冠狀肺炎危機，正在推進投入1萬億美元、向每個國民發放1000美元以上現金的方案。日本政府也考慮現金支付等，世界各國紛紛投入財政，以緩解經濟危機。 ○美國：發放1000美元以上現金 美國財政部長史蒂芬·姆努欽當地時間17日在國會會見部分共和黨參議員，就後續經濟刺激方案進行了解釋後，並對記者說：“這是壹個很大的數字。我們已經把向經濟投入1萬億美元的提案擺上了桌子。”彭博新聞社援引消息人士的話報道說，加上考慮推遲納稅的效果，其規模將達到1.2萬億美元（約合1500萬億韓元）。這超過了前任奧巴馬政府2009年2月為克服金融危機而推進的7870億美元規模的經濟扶持政策。 據悉，其中4月和5月美國政府兩次向美國人發放1000美元（約合125萬韓元）以上現金的預算為5000億美元（約合625萬億韓元）。姆努欽明確表示，收入超過100萬美元的富人不屬於發放現金對象，因此，這筆資金將視收入情況而定。特朗普總統當天表示，“降低工資稅（勞動所得稅）需要幾個月的時間”，“我想更快地做點什麽”，提到了發放現金。 另據了解，美國政府為支持小企業安排了3000億美元，為航空公司、酒店等遭受新冠肺炎疫情直接打擊的行業安排了2000億美元。 日本政府也正在準備發放現金。《每日新聞》18日報道說：“日本政府和執政黨自民黨正在協調向全體國民發放現金的方案，以此作為將於4月發表的緊急經濟對策”，“預計發放額度將高於2009年發放的人均1.2萬日元（約合14萬韓元）”。總額在2萬億日元（約合23萬億韓元）以上。2009年發放現金時，有人批評日本人將收到的錢存起來，沒有轉化為消費，但在新冠肺炎危機面前，日本政府再次打出“現金牌”。 ○中國為防止經濟衰退而掀起建設熱潮 分析認為，特朗普政府之所以積極大舉散錢，是因為認為新冠肺炎疫情引發的實體經濟危機比預想的要嚴重。據悉，姆努欽當天向共和黨參議員們介紹了經濟扶持政策，並提出如果政府不介入，失業率有可能從3.5%上升到20%。投資銀行摩根士丹利認為經濟衰退是既定事實，並預測今年世界經濟僅增長0.9%。 據悉，作為新冠肺炎的發源地，中國2月份城市失業率為史上最糟糕的6.2%，失業人口近500萬。高盛預計，中國第壹季度（1月至3月）國內生產總值（GDP）將同比下降9%。中國也首次預測今年第壹季度的經濟增長率會出現負增長。 去年中美貿易戰導致經濟放緩加劇時，中國曾表示要避免通過建設熱來刺激經濟，但由於新冠疫情引發的經濟危機加重，中國開始通過建設來刺激經濟。國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，提出增加地方債券發行、掀起建設熱潮的方案。經濟媒體《界面》預測稱：“今年（用於建設）的特殊目的債券總規模將達到2.9萬億元人民幣（約合514萬億韓元）。” 在歐洲，德國承諾通過德國復興信貸銀行向受災企業提供無限制的流動性，並暗示將實施積極的財政政策，各國正在準備財政投入。英國政府當地時間17日發表了規模達3300億英鎊（約合496萬億韓元）的政府擔保貸款計劃。國際金融中心預測：“歐元區各國可能會考慮投入財政，但很難達到大幅超過財政規章的水平”，“財政狀況不佳的國家可能會向國際貨幣基金組織等國際機構申請資金。”

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