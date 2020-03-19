國際奧委會堅持“強行推進東京奧運會”，奧林匹克人士“麻木-不負責任”. March. 19, 2020 07:51. by 李元洪, 鄭允喆 bluesky@donga.com,trigger@donga.com. 國際奧林匹克委員會(IOC)不顧在世界範圍內擴散的新型冠狀病毒感染癥(新冠肺炎)，表現出強行推進2020東京奧運會的意誌後，國內外體育界人士一致批評說：“這是不負責任的態度。” 國際奧委會17日在與執行委員會及33個單項國際競技聯盟(IF)代表舉行有關新冠肺炎的視頻會議後發表聲明稱，“距離2020東京奧運會開幕還有4個多月。在目前的情況下，急於做出決定是沒必要的。”國際奧委會說，到目前為止，只有57%的運動員獲得了奧運會參賽資格，因此我們將繼續與IF合作，以選拔其他運動員。國際奧委會的立場是，一旦6月底前能完成運動員選拔工作，奧運會籌備工作不會有問題。 但是，對於國際奧委會的上述表態，世界各國的體育界人士都發出了批評的聲音。加拿大冰球選手出身的IOC委員海利•威肯海澤(42歲)通過推特表示，“IOC繼續堅持這種主張是麻木和不負責任的。運動員們都不知道在哪裏訓練，也不知道該去哪裏。” 獲得2016年巴西裏約奧運會田徑女子撐桿跳金牌的希臘選手卡特琳娜•斯泰潘內迪(30歲)在接受《路透社》采訪時表示，“IOC讓我們陷入危險之中。”她提出疑問，“我們都希望東京舉辦奧運會。但是如果不能的話，B計劃是什麽？”並說：“如果繼續運動到了損害健康的地步，那麽我們必須做出(停止運動的)決定。” 連續5次挑戰奧運會舞臺的韓國射擊明星秦鐘午(41歲•首爾市廳)表示：“(日本和IOC的)決策過程不負責任，沒有考慮到運動員的健康問題和訓練日程。“能否舉行適應當地的測試賽的不確定性，以及國內選拔賽延期的情況，都是奧運會備戰的障礙。秦鐘午表示，“為了在奧運會中展現最佳狀態，必須一步一步的來。如果奧運會即將舉辦，確定參賽，我們就要‘臨陣磨槍’，這種情況下能否正常發揮還是個疑問。”他說：“在目前情況下，如果舉辦奧運會，我們還需要制定一些具體應對措施。入境日本後，奧林匹克運動員是否也要自行隔離兩周；奧運會期間出現新冠肺炎確診病例，由誰來負責等，都需要做出明確決定。”

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