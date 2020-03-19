摯友作家四人的“四色印度素描旅行”. March. 19, 2020 07:51. by 金民 kimmin@donga.com. “在印度拉賈斯坦邦的沙漠中，還留有幹旱時使用的水井。我們的人生就像井一樣，在深淵中起起落落。”(姜景求作家) 姜景求、金成浩、姜乙、安昌洪(以上音譯)。4名60多歲的“摯友”作家今年初前往印度進行了“素描旅行”。1月6日至22日為止的半個月左右的時間內，四人展開了途經齋浦爾、賈沙梅爾進入塔爾沙漠的旅程。比起舒服的觀光地，他們遇見了可以與人見面的市場和生活困難的百姓的生活。白天他們一起旅行，晚上又可以進入各自的房間作畫，記者近日在首爾鐘路區通義洞保安旅館見到了這四位摯友作家。 18日開始的《拉賈斯坦邦之井》展將在“藝術空間保安1”(舊館展示場)舉行。1942年建造的老旅館建築的框架上密密麻麻地貼著裝飾品，讓人產生到了現場的感覺。對以不同方式解釋相同風景的四位作家的視覺語言進行比較也頗有趣味。 作家安昌洪表示：“在旅行的時候偏偏趕上了121年來罕見的寒流，飽受寒冷之苦。”在多幅素描中，可以看到戴著牛面具的使臣持刀盯著脖子的樣子，以及流著黑淚的自畫像。據說，這是在陌生的旅途中回顧自己的人生，做出懺悔，並排出垃圾的情景。 姜景求作家的《18小時》充滿了通往2樓的樓梯，這也記錄了旅行中最艱辛的記憶。旅行最後階段預售的頭等席門票在沒有預告的情況下被取消，最後好不容易乘坐上3等車廂，卻又不得不在像市場地板一樣的火車上足足煎熬了18個小時，一會兒站一會兒坐。列車從賈沙梅爾到德裏，全長900公裏。姜作家解釋說：“這部作品就像是在國內6•25戰爭之後觀看最底層生活的樣子所蘊含的情感一樣。” 同時還展示金乙作家的創意設置作品、金成浩作家的水彩畫素描等。在完成一個作品之前，可以欣賞到作家們在此過程中收集的不同形象的片斷。展覽將持續到4月4日。

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