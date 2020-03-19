得益於《寄生蟲》的超高人氣......農心炸醬方便面海外銷售增加1倍以上. March. 19, 2020 07:51. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 今年是農心“炸醬方便面(Chapagetti)”上市36周年，隨著奧斯卡獎獲獎影片《寄生蟲》的超高人氣，炸醬方便面在國內外引起廣泛關註。 農心18日表示，今年2月，炸醬方便面的海外銷售額從去年的68萬美元(約8.5億韓元)猛增到150萬美元，創下了單月最高業績。按國家來看，美國以70萬美元居首位，其後依次是中國(22萬美元)、澳大利亞(19萬美元)、日本(10萬美元)、越南(7萬美元)等。 電影《寄生蟲》中有吃加入“炸醬方便面”和“浣熊方便面”制作的“Jjapaguri(炸醬口味方便面和海鮮口味方便面摻在一起做成)”的場面。農心在《寄生蟲》獲得奧斯卡獎後，在自己的YouTube頻道上傳了用11種語言介紹Jjapaguri烹飪方法的視頻。農心相關人士表示：“在接觸到Jjapaguri SNS視頻後，有很多消費者要求在當地超市銷售炸醬方便面。原本沒有出口的智利、巴林、帕勞、蘇丹等國都要求進口炸醬方便面，今年炸醬方便面出口國增加到了70多個國家。” 不僅是海外，國內銷售也持續上升。去年在國內取得1850億韓元銷售額的炸醬方便面，今年的銷售額有望超過2000億韓元。

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