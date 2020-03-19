在藥店裏出售的諷刺畫. March. 19, 2020 07:51. . 對世界沒有洞察力，就不能諷刺。18世紀，西班牙美術大師弗朗西斯科·戈雅盡管是壹位宮廷畫家，但他通過藝術對統治階級進行了辛辣的諷刺。1797年至1798年，他創作了80張以“變化”為題的銅版畫連作，第二年，他把它們像書壹樣裝訂起來制作了300套。然後不是美術品中介商，而是在小區藥店裏出售。到底是什麽作品，要在藥店賣呢？作品好賣嗎？ 80張版畫充滿了批判當時西班牙社會的形象，如統治階級的無能和無知、教會和有權人的腐敗、政略婚姻、乞丐和妓女、信奉迷信、平民的沒落等。其中23號版畫描述了不當宗教審判的壹個場面。壹名雙手被綁、戴著長高帽的囚犯名叫佩裏科，是壹名殘疾人婦女，因銷售愛的靈丹妙藥被捕。也許是因為已經受到了強烈的指責，她坐在壹群官吏面前，低著頭聽審判長朗誦的判決書。正如《壹把灰塵》的標題壹樣，她面臨的是因為不到壹撮灰塵的罪過而失去生命。戈雅感到十分憤怒：“錯了! 壹個體面的女人、善待所有人的女人，竟然以這樣的方式對待她！”把這壹場面刻畫在版畫上。 在這樣的日子裏，在藥店裏出售諷刺畫本身就是壹個很大的冒險。當地報紙刊登銷售廣告後，版畫集瞬間賣出了27套。藥店是能夠立即確認針對作品的反應的最佳銷售場所。但是，當時西班牙因高壓教會和無情的專制君主而臭名昭著。畫家和作品會平安無事嗎？戈雅是受到卡洛斯四世國王寵愛的宮廷畫家，但也感到害怕可能因為此事被提交宗教法庭處決。因此，僅過10天就自動停止了銷售。1803年，他請求切實保護自己的人身安全，將銅版和出售剩下的全部原版畫交給了國王。這是為了維持更大的藝術的現實妥協。 美術評論家

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