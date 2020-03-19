療養醫院裏又有大量人被感染，越來越寬、越來越麻煩的新冠疫情戰線. March. 19, 2020 07:52. . 昨天，僅在大邱的“全愛心”療養醫院和老人醫院等5個設施內，就發生了87名新冠肺炎確診患者。還出現了疑似感染的17歲死亡者。如果被確診，將是韓國首例因新冠肺炎死亡的十多歲青少年。再加上新冠肺炎主管部門保健福利部的次官金剛立和7名公務員在被確認曾與已確診的京畿道盆唐濟生醫院院長壹同出席座談會後，開始自行隔離。此前，他們曾與包括總理和福利部長在內的各部門負責人和國會議員、醫院院長等廣泛接觸，如果出現確診患者，預計將引起巨大風波。 因確認大量感染和主管部門公務員自行隔離，壹度低落的新冠肺炎疫情再次進入了緊張局面。人們擔心，連續三天停留在兩位數的全國新增患者數有可能再次增加到三位數。昨天大邱報告的集體感染病例是大邱市從上周末開始對397家療養醫院和社會福利設施進行調查的過程中確認的。如果繼續進行目前僅完成三成左右的全員調查，還有可能追加出現患者。繼“新天地”教會之後，剛剛把調查範圍擴大到了高危險集體設施，就確認了大量感染。 政府在昨天的新聞發布會上表示，對全國10%的療養院療養設施進行調查的結果顯示，除大邱、慶北地區以外沒有其他地方出現患者。但是，考慮到剛完成三成調查的大邱地區確認集體感染，其他地區也應該進行全體調查。療養設施集中了大量的有基底疾病的老年人，感染的可能性高，壹旦感染死亡風險也很大。地方自治團體應盡快對全國1470多家療養醫院進行全面調查，盡早發現患者，盡早隔離治療，采取預防措施。 患者猛增的勢頭有所減緩，但戰線正在擴大，而且大部分都是感染源難以掌握的零星的地區集體感染。在人口密集的首都地區，以教會和網吧為中心的集體感染事例絡繹不絕，曾被列為“新冠肺炎清凈地區”的江原道、全羅北道、慶尚南道也確認出現了小規模感染。如果對全國各地發生的局部戰爭放任不管，說不定什麽時候，很可能就會變成全面戰爭。要以大眾利用設施和醫療機構為中心加強預防管理，同時把個人生活的防疫日常化。 來自歐洲等地的海外输入型患者正在增加的情況也需要密切關註。從今天開始，針對全世界所有入境人員實施了特別入境程序，但入境時毫無癥狀、事後被確診感染的事例屢屢發生，令人難以安心。應克制不急的海外出入，從海外入境後要進行徹底的兩周隔離，以防疫情擴散。

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