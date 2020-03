眼中看到的是真實還是錯覺?. March. 18, 2020 07:40. by 金民 kimmin@donga.com. 從遠處看,原本是充滿圖案的平面墻,但仔細壹看,墻面是凸出的。在平靜大海壹望無際的和平風景照片中,打開門出去就會看到智能手機、香煙、墓碑擴大的照片。看著讓人頭腦混亂的形象盛宴,我產生了這樣的想法。用眼睛看的真的是純粹的嗎?這難道不是不斷被認識所左右嗎? 從18日起在首爾市龍山區巴頓畫廊舉行的德國作家托比亞斯·萊貝格(54歲)的個人展,是從這樣的概念性問題出發的。這壹展覽是以“Truths that would be maddening without love(沒有愛會讓人發狂的真理 )”為題目,利用建造假壁、塗上貼紙後裝上門、或建造房間設置架子等展示空間的設置藝術項目。如果說題目中真理(Truth)意味著理性,那麽愛情(love)則意味著感情。這壹工作對盲目相信異性、忽視感情的知性史打出了反旗。 通常,壹提到概念美術,人們就會想到枯燥的風景和難懂的語言。但萊貝格的作品的特點在於加入了華麗的熒光色或填充整個空間的體驗要素。通過錯覺效果,觀眾可以獲得小小的感悟體驗。這是壹種添加上遊戲、誰都可以輕松享受的概念美術。 2009年在威尼斯雙年展上亮相的《Was du liebst, bringt dich auch zum Weinen(妳所愛的,也讓妳哭泣)》就是其中的代表。這壹設置中,他用第壹次世界大戰時英國戰艦偽裝花紋裝飾了咖啡館。壹眼望去分不清哪裏是椅子、哪裏是桌子的空間,讓人對“看的行為”產生疑問。在釜山現代美術館咖啡廳可以看到當時獲得金獅獎的該作品的類似版本。 他從2004年藝術選材中心個人展開始,曾多次與韓國美術界共同參展。據悉,此次展覽的題目是從看似理性和情感混雜的韓國人的形象中得到了深刻的印象而決定的。展覽將持續到4月18日。

