法國將投入10萬軍警15天內封鎖全國移動. March. 18, 2020 07:40. by 巴黎=金潤鐘 常駐記者/ 華盛頓=李政恩 常駐記者 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 為了防止新型冠狀病毒感染癥(新冠肺炎)的擴散，法國政府16日(當地時間)向全國下達了封鎖令。法國總統埃馬紐埃爾•馬克龍當天在對國民講話中說，“我們正處於戰爭狀態，如果不是確實需要，自17日12時起，未來15天內全國民將禁止出行。” 也就是說，除了購買生活必需品、醫藥品或不能在家辦公等之外，市民必須留在家中。為了控制移動，法國決定向全國大城市派遣10萬軍警。 歐盟(EU)當天決定推進30天內禁止外國人進入歐盟的方案。英國政府當天下達了禁止社交聚會、旅行、外出就餐等不必要的社會接觸的勸告令。當天，德國政府禁止除生活必需品店以外的普通商店營業，並中斷了宗教設施的運營。在歐洲，意大利、西班牙、德國、法國和英國的確診病例分別為27980例、9942例、7272例、6633例和1543例。 在確診患者人數超過4000人的美國，首都華盛頓和附近的馬裏蘭州決定關閉所有餐廳和酒店。加利福尼亞州7個鎮決定，在未來3周內，除必要情況外，禁止居民外出。

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