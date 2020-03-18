柳賢振因加拿大的外國人入境禁令被困在美國. March. 18, 2020 07:40. by 金培中 wanted@donga.com. 多倫多隊的頂級明星柳賢振(33歲•照片)陷入無法進入多倫多的狀況。 加拿大政府17日宣布，為防止新型冠狀病毒感染癥(新冠肺炎)擴散，禁止外國人入境。這一措施使加拿大公民和直系親屬、美國公民和外交官之外的人暫時無法進入加拿大。由此，柳賢振不得不在球隊春季集訓地美國佛羅裏達州達尼丁TD球公園體育場進行無期的個人訓練。 美國職業棒球大聯盟(MLB)事務局最近為了防止新冠肺炎疫情的擴散，勸告選手們回家，並在春季集訓訓練場只進行個人訓練。對於柳賢振來說，雖然留在主場多倫多為開幕做準備是最好的事情，但是因為政府的方針，他還是被困住了手腳。如果暫時回到韓國，則很難再入境，因此決定留在達尼丁。球隊雖然開放了訓練設施，但是根據事務局的方針沒有提供飲食等。據悉，他的日本隊友山口俊(33歲)正在密切關註情況，並考慮回國。 另外，當地有報道稱，MLB的開幕時間將被推遲到5月中旬以後。美國疾病控制和預防中心(CDC)15日為防止新冠肺炎疫情擴散，勸告今後8周內不要舉行50人以上參加的聚會，MLB也決定效仿。MLB專員羅布•曼弗雷德17日在與30家俱樂部代表開會後宣布，“把開幕式推遲到一個適當的時期。”雖然沒有指定開幕時間，但美聯社(AP)等媒體解釋稱“開幕式推遲到5月中旬以後”。 此前，MLB曾宣布，原定於27日開賽的聯賽賽程將推遲兩周以上。當時，“每隊162場比賽”的體制並沒有出現差池，但開幕時間被長期推遲，自1995年因球員工會罷工而推遲3周開幕(144場比賽)後，25年來首次縮減賽季的可能性正在增大。

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