新車公開也轉為線上，第四代索蘭托問世. March. 18, 2020 07:41. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 起亞汽車的運動型多功能車(SUV)索蘭托的第四代車型於17日公開。由於新型冠狀病毒感染癥(新冠肺炎)的影響，沒有進行當初計劃的大規模活動，而是在網上安靜地亮相。觀看在線活動的人們說：“雖然親自觸摸並啟動的樂趣消失，但通過增強現實(AR)應用程序(app)產生了比看實物更真實的感覺。” 起亞汽車當天通過臉書、油管等社交網絡服務(SNS)賬戶公開了第4代索蘭托，開啟了正式銷售。這是2014年第三代上市後時隔6年推出的新車型。外飾設計以“定制的強勁感(Refined Boldness)”為主題，突出前部散熱格柵與LED頭燈連成一體的“虎鼻(Tiger Nose)”形象。老虎盯著前方的獵物，露出兇狠的目光，讓人感受到它的堅韌和寬廣。車後部采用縱向的LED內飾組合燈和橫向的標誌、寬保險杠形成強烈反差，顯得非常結實。 內飾以“功能性 感性”為主題。儀表盤和導航儀分別由12.3英寸和10.25英寸顯示屏組成，駕駛過程中只要稍微轉動視線，就能一目了然掌握車輛狀態、周邊情況。表盤型的電子式變速器從表面上看很容易操作，室內照明則給人以神秘的感覺。起亞汽車方面解釋說：“采用高級的室內材質，體現了不同於現有中型SUV的幹練感性。” 起亞汽車從第四代開始將原來被分類為“中型”的索蘭托稱為“準大型”。在改善設計、性能的同時，註重拓展車內空間的可操作性。全新的被稱為車架的平臺確保了車內空間不遜於大型SUV。軸距(左右輪間的距離)較之前車型增加了35毫米，雙排膝空間和承載空間增大。在6人座車型上，該車采用了只適用於大型SUV的雙排獨立座椅。起亞汽車還首次搭載了在加油站或停車場結算時不下車，通過導航畫面就能付費的“起亞支付”。車價以柴油車型(個別消費稅1.5%)為基準，為2948萬~3817萬韓元。計劃首先銷售柴油車型，然後在第三季度(7~9月)推出汽油車型。 第四代索蘭托因新冠肺炎疫情而在網上公開。這是現代汽車集團將與消費者的接觸最小化的所謂“Untact營銷”的首個事例。雷諾三星汽車擴大SUV XM3的網上銷售，梅賽德斯奔馳和吉普等進口車業界加強“非面到面(Not face to face)”促銷，現代汽車集團也加入了這一行列。隨著新冠肺炎疫情的長期化，現代汽車正在研究在網上公開捷恩斯G80和伊蘭特的方案。 起亞汽車沒有在現場直接設置實物，而是利用AR應用程序，以比實物更具實感的方式準備了營銷。在智能手機上下載“起亞Play AR”應用程序，就可以用AR仔細查看第四代索蘭托。起亞汽車相關人士表示：“從上個月20日開始到本月16日為止進行的事前合同中，已經訂購了2.6368萬輛。考慮到去年索蘭托的月均銷量(4360輛)，相當於事前銷售了6個月的量”，表現出了對銷售的信心。有評價稱，在預約顧客中，58.6%是主要通過智能手機查找信息的30、40多歲的顧客，這一點也令人鼓舞。

한국어