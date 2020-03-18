給洋娃娃看病. March. 18, 2020 07:41. . 有壹件藝術品，看著就讓人心裏暖乎乎的。美國的插畫師兼畫家諾曼·洛克威爾在40多歲的1942年畫的《醫生和洋娃娃》就是如此。畫中壹位頭發花白的醫生，給壹名穿著薄荷色連衣裙的少女抱著的孩子診脈。 就像是到了韓式中醫院那樣，醫生在孩子的手腕上按著四個指頭，看著手表，量著脈搏。更確切地說，醫生並沒有把手指按在孩子的手腕上。孩子身材很小，手臂都能被醫生的手指遮擋住。無論是診脈的醫生，還是擔心地凝望著他的的少女，表情都十分嚴肅。可是，醫生診治的孩子其實就是穿黃色睡衣的洋娃娃。令人啼笑皆非的是，醫生不是在給人看病，而是在為洋娃娃看病。 畫家是這幅畫的原型，更有名的是，在1929年繪制的另壹幅《醫生和洋娃娃》中，畫的是醫生在洋娃娃胸口放上聽診器診治的樣子，而這壹次則是在診脈。從前的畫中，洋娃娃只是很像小孩，但在這幅畫中，洋娃娃像人壹樣穿著衣服，看起來酷似小寶寶。 這幅畫展現了美麗的故事。小女孩對來看病的醫生說，自己的洋娃娃，不，自己的寶寶可能生病了，請醫生給看病。對少女來說，洋娃娃不是洋娃娃，而是像父母對待自己壹樣需要照顧的真正孩子。少女是認真的。醫生沒有不理少女的呼籲，而是開始精心地為“寶寶”看病。與少女的看法壹樣。“我們家寶寶沒事吧？”少女的眼神似乎在這樣問著。醫生專心致誌地診脈，似乎在說妳不用擔心。對於他來說，少女的心思比事實更重要。他診治的不是洋娃娃而是少女的心。 少女總有壹天會長大成人，當她回憶起當時的情景時，可能會為之感動。有時候映照出那樣的寬容就是藝術。就像洛克威爾的畫壹樣。

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