美國8周內禁止50人以上集體活動，韓國首都圈需要采取更嚴厲的保持距離對策. March. 17, 2020 07:44. by 朴成民記者、魏恩智記者 min@donga.com,wizi@donga.com. 盡管為防止新型冠狀病毒肺炎的擴散而采取了“保持社會距離”的措施，但以首都圈為中心的集體感染仍在持續。人口高度密集達2600萬的首都圈很容易發生二次、三次感染。有人指出，正如大邱市民因“自願性隔離”而使患者暴增勢頭趨於穩定的事例壹樣，國民應該加強“生活防疫”。 政府本月初開始發起的“保持社會距離”呼籲進入第3周後，不少國民聲稱感到疲勞。最近，新冠肺炎疫情擴散趨勢出現放緩跡象，人們對此的警惕心理也有所放松。 但是專家們壹致認為，考慮到歐洲和美國等國家大規模流行新冠疫情的狀況，還不能掉以輕心。也就是說，至少到本月底為止，只有加強“保持社會距離”，才能期待效果。三星首爾醫院感染內科教授（大韓感染學會理事長）白景蘭（音譯）表示：“除新天地耶穌教引發的感染外，很難認為擴散趨勢正在放緩。” 也有人指出，政府應就保持社會距離的方法和標準提出更具體的信息。美國疾病控制和預防中心當地時間15日表示：“建議今後8周內禁止50人以上的集體活動。”車醫科大學預防醫學科教授全炳律（前疾病管理本部長，音譯）表示：“考慮到潛伏期約兩周的新冠肺炎發生三次、四次感染的時間，提出了8周的間隔時間。” 為應對新冠肺炎疫情的長期發展，“生活防疫”的基調也應該有所改變。也就是說，無論多麽痛苦，首先要擺脫上學或上班是美德的慣例。中央防疫對策本部長鄭銀敬表示：“需要社會制度和支持，讓有癥狀的人可以毫無負擔地克制上學、上班、外出，在家觀察經過。”全炳律教授強調：“可能成為感染源的人不去學校或職場，才是真正的關懷。” 壹些專家建議，根據患者增加的趨勢，保持社會距離的強度應該有所變化。這是因為，隨著經濟活動“全部停止”，生計趨於困難的低收入層不斷增加，保持社會距離的余波給弱勢群體帶來了負擔。也就是說，在患者不斷發生的首都圈和大邱慶北地區以外地區，應該做好回歸日常生活的準備。 但是保健當局和醫療界卻在警惕可能出現的保持社會距離的放松。中央災難安全對策本部第壹總管協調官金剛立表示：“我們在擔心，感染病的世界性大流行現在是否已經正式開始”，“從現在來看，還不是談論放松保持社會距離的階段。” 如果想讓國民自願性隔離，有必要加強補償。就是說，政府應該加大對那些因生計問題而無法維持保持距離的低收入人群的援助力度。大韓醫生協會科學驗證委員長崔在旭（音譯）表示：“要加強對帶薪休假的支持，讓他們即使不去上班工資也不會減少，並利用特別災難基金等幫助生活困難的弱勢群體，來引導他們自發進行隔離。”

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