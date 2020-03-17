現代-起亞汽車將向服務合作公司支援22億韓元. March. 17, 2020 07:44. by 徐亨錫記者、金慈賢記者 zion37@donga.com. 現代•起亞汽車將向因新型冠狀病毒感染癥(新冠肺炎)而面臨銷售減少等困難的服務合作公司提供22億韓元左右的加盟金。 現代汽車和起亞汽車16日表示，將向各公司的服務合作公司“Bluehands”和“AUTO Q”減免今年3~5月共三個月的加盟費。服務合作公司因新冠肺炎疫情的擴散，維修車輛、購買消耗品的顧客減少，導致銷售損失。現代•起亞汽車決定，首先免除大邱和慶北地區143家Bluehands、73家AUTO Q的加盟費，其余地區加盟費減半。4、5月份，全國所有Bluehands、AUTO Q的加盟金只收50%。 從金額上看，現代汽車支援約14.1億韓元，起亞汽車支援約8.2億韓元。 當天，新韓金融投資表示，為了克服大邱慶北地區的新冠肺炎疫情，與職員們一起捐贈了2億韓元。通過新韓金融集團和眾籌企業Wadiz共同募集的社會捐贈項目“Hope Together with 新韓”，職員們通過自發性地積攢部分工資的“More More Happy”參與了捐贈。 新韓金融投資為了支援小工商業者，還將展開免除入住首爾汝矣島新韓金融投資辦公樓的承租人租賃費的“善良租賃人運動”。另外，還決定對最近在資金籌措方面面臨困難的大邱慶北地區的中堅•中小企業，提供咨詢等直接或間接的支援，以便順利地籌措資金。

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