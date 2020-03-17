80%日本國民：“應該推遲或取消東京奧運會”. March. 17, 2020 07:45. by 趙應亨記者、李元弘專門記者 yesbro@donga.com,bluesky@donga.com. 應該推遲或取消東京奧運會的日本國民的呼聲越來越高。 日本媒體《體育報知》14日對500人進行的民意調查結果顯示，認為應該推遲7月24日開幕的東京奧運會的人數占61.4%(307人)，認為應該取消的人數占19.4%(97人)，占全體調查人數的80.8%。只有19.2%(96人)的人回答應該如期舉辦奧運會。《體育日本》15日以890人為對象進行的輿論調查結果也與此相似，延期為57.2%(509人)，取消為20.6%(183人)。這樣的結果與日本國營電視臺NHK從6日開始進行的三天輿論調查中反對如期舉行的意見占45%的情況截然不同。大約一周後，反對輿論大幅增加。 日本首相安倍晉三(照片)14日就東京奧運會表示：“為了在今年舉辦，一直竭盡全力。日本會努力使東京奧運會成為安全的大會，傳遞感動的大會。”但是國際奧林匹克委員會(IOC)委員長托馬斯•巴赫在最近的采訪中表示，“如果世界衛生組織(WHO)建議取消東京奧運會的話，國際奧委會會跟隨的”，表現出了立場差異。美國總統特朗普13日以私人意見為前提表示，“比起無觀眾比賽，推遲一年更好。” 國際奧委會將於17日通過與各項目國際競技團體(IF)的緊急視頻會議，聽取有關東京奧運會的意見。國際奧委會相關人士表示：“此次會議是為了向國際競技聯盟和國家奧林匹克委員會(NOC)以及選手們傳達目前狀況的信息。屆時將接受國際競技聯盟提出的關於新型冠狀病毒感染癥(新冠肺炎)危機狀況的應對問題。” 在國際奧委會與東京奧申委簽署的《申辦城市協議》中，包括“無論出於何種原因，如果國際奧委會認為存在參賽運動員的安全受到嚴重威脅的合理依據，那麽國際奧委會有資格終止該合同”。國際體育外交研究院院長尹康魯(音)表示：“在《申辦城市協議》中沒有提及’延期(postponement)’選項。也就是說，奧運會原則上只能取消。”但是，由於情況特殊，可能會做出一些不同尋常的決定。此前國際奧委會一直堅持‘將遵從世衛組織的建議’的立場，17日的視頻會議可能會成為拐點。

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