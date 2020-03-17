剝奪“前國王”父親的退休金的西班牙國王. March. 17, 2020 07:45. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 西班牙國王費利佩六世(52歲•照片)表示，將停止王室對牽涉腐敗問題的父親、前國王胡安•卡洛斯(83歲)的財政支援。對於父親的遺產也將放棄繼承。 紐約時報(NYT)等媒體透露，費利佩國王15日(當地時間)通過聲明表示，“王室將停止每年以退休金的形式支付給前國王卡洛斯的19.4萬歐元(約合2.7億韓元)的紅利發放。”有人批評稱，前國王卡洛斯不顧高齡和不光彩的退位，仍過著奢侈的生活。費利佩國王還表示：“將放棄繼承來源、特征、目的不合法或不誠實的遺產。” 1975年至2014年40年間在任的前國王卡洛斯是在獨裁者弗朗西斯科•弗朗戈總統逝世後登上王位的。他移交了議會權力的相當一部分，並在1981年軍事政變之前平息了事態，對西班牙的民主化進程產生了相當大的作用。前國王卡洛斯因涉嫌貪汙、逃稅、隱藏財產等，西班牙和瑞士當局正在對其進行調查。去年，他雖然表示“將完全退出公共領域。自己的任何個人活動，不代表西班牙”，但是他的問題仍讓西班牙王室的形象極大受損，外界的批評之聲不斷。考慮到這些因素，有分析認為，通過此次措施，費利佩國王事實上清算了與父親之間的關系，避免讓王室再受打擊。

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