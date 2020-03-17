壹些放任集體感染風險的教堂、娛樂場所，必須繃緊緊張的韁繩. March. 17, 2020 07:45. . 通過教會渠道的集體感染再次發生。截至昨天，京畿道城南市某教會共有46名牧師和信徒被確診感染新冠病毒。這是繼首爾九老區呼叫中心出現129名確診患者之後，首都圈發生的第二大規模的集體感染。據悉，教會平時在30多坪的小空間裏聚集了100多名信徒進行禮拜，而且不顧當局的克制要求，1日和8日也強行進行了現場禮拜。 昨天新增新冠肺炎確診病例為74例，繼續呈下降趨勢，但教堂和娛樂場所等小規模集體感染的“漏洞”卻散落壹地。這是因為，雖然大多數教會考慮到“保持社會距離”的氛圍而進行了在線禮拜，但有些教會堅持進行現場禮拜。在首爾九老區呼叫中心被確診的咨詢員進行禮拜的京畿富川某教會，到昨天為止共有15名被確診。 網吧和練歌房等青少年喜歡的大眾利用設施、密閉空間內多人跳舞的俱樂部也是擔心集體感染的空間。聚集在這些地方的年青人不怎麽擔心感染，但是，就算他們自己沒有癥狀或輕輕地掠過，但存在給各個家庭和社區傳播病毒的擔心很大。之所以不顧各種困難推遲小學、初中、高中開學，也是因為學校很有可能成為集體感染的溫床。 由於海外狀況的急劇惡化，加強入境者管理對策也迫在眉睫。政府昨天已采取措施，要求所有歐洲入境者辦理特別入境手續，考慮到其實效性，即使采取比這更嚴厲的措施也不為過。比韓國較晚迎來新冠肺炎疫情擴散的歐洲和美國，正在緊張地采取封鎖病毒傳播的政策。例如，美國疾病控制和預防中心建議“今後8周內不要舉行50人以上的活動”。這相當於在警告國民，可能會停止兩個月的日常生活。主動隔離要持續到什麽時候，我國政府的信息也需要更加堅決和精確。 很多人擔心這會給家人、鄰居、社區帶來危害，為了躲避感染而忍受著各種不便。專家提醒，隨著“保持社會距離”進入第三周，人們雖然感到有些疲勞，但要想阻止首都圈的擴散，必須在本月底之前勒緊韁繩。大邱公民主動斷絕了與外界的交流，在比較短的時間內阻止了擴散。大韓民國全體公民要發揮和大邱公民壹樣的覺悟和節制力，共同度過這壹難關。

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