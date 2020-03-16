感恩與積極的荷爾蒙血清素. March. 16, 2020 07:56. . 電影《寄生蟲》裏，有壹個場面是主人公基宇成為英語輔導老師，與多惠初次見面。有意接近冷漠的多惠的基宇突然握住她的手，多惠臉發燙、人發抖。以那壹瞬間為拐點，多惠對待基宇的態度發生了變化。實際喜歡上了基宇。握壹次手就能讓對方喜歡上我嗎？ 當然，電影中有誇張的部分。另外，在現實中，未經對方同意就牽手可能會成為無禮的行為。但從心理學角度來說，這是可能的現象。因為人的心理受身體狀況的支配。被譽為近代心理學創始人的哈佛大學教授威廉·詹姆斯（1842∼1910）將這種現象描述為，“我們不是因為悲傷而哭泣，而是因為哭泣而悲傷，不是因為高興而微笑，而是因為微笑而感到高興”。 特別是利用與正向感情形成有關的荷爾蒙——催產素和血清素的分泌原理，更容易獲得對方的好感和信任。首先，催產素是大腦中起到神經調節物質作用的荷爾蒙，與情緒紐帶及信賴感的形成有關。促進催產素分泌的最基本方法是接觸。如果是家人或關系親密的人，只要牽著手或擁抱，就會促進催產素的分泌。 如果很難有手或擁抱之類的接觸等，也可以說壹些成為情緒上支持的溫暖的話。稱贊固然好，但是如果加上感謝的話，效果會更大。例如，在公司裏，相比組長稱贊組員說，“這次項目完成得很漂亮！”不如同時表示感謝說，“謝謝妳幫我完成這次項目”，會讓對方感到更加溫暖。因為，如果只是稱贊，就會感覺是在對方立場上評價自己，但感謝中沒有這種感覺。 其次，血清素是壹種促進平靜和舒適、緩解抑郁癥和煩躁的激素。據說，抗抑郁癥的治療劑中，有防止血清素的再次吸收，延長血清素在突觸上活動的物質。血清素的分泌越多，心情就越穩定，認同對方說話的概率也越高。 與他人溝通時，利用血清素分泌原理的方法有以下三點。第壹，和對方壹起曬太陽。晴朗的日子，曬著陽光，有過憂郁的心情嗎？不會有。明亮的陽光能促進血清素的分泌。如果想對話的對象是單位的同事，暫時離開辦公室，找個陽光明媚的地方聊天怎麽樣？認同妳的話的概率會提高。 第二，和對方壹起活動身體。據說，無論以何種方式活動身體，都會提高生成血清素的神經元的起火頻率，促進血清素的分泌。壹起活動身體，比如邊走邊對話，可以期待對方的積極反應。 第三，讓對方回憶起幸福的記憶。如果是天色陰沈、不合適壹起活動的狀況，讓我們在對話之前回想壹下對方快樂幸福的時刻吧。因為只要壹想起對自己正面的事情，就會增加血清素的產生。因人而異，提幾個勢必會讓人想起幸福瞬間的問題怎麽樣？可以問剛進公司不久的同事，“聽到公司錄取的消息時心情怎麽樣？”或者問旅遊回來的同事，“此次旅行中特別開心或者過癮的瞬間是什麽時候？”也可以向有孩子的同事搭話，“寶寶什麽時候最可愛？” 如果因為很難和某人對話而苦惱，首先推薦換壹個環境，讓對方能夠很好地接受自己的話。陽光明媚的日子，捧著壹杯熱咖啡，邊走邊聊。壹邊說著溫暖的感謝的話。當然，在對話的開頭，如果提出能讓他邊說話邊自然露出微笑的問題，那將是錦上添花。

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