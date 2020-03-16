宣布大邱、慶北為特別受災地區……應迅速支援，讓“奇跡之春”早日到來. March. 16, 2020 07:56. . 昨天，因新冠肺炎疫情遭受重大人員、物資損失的大邱和慶北慶山、清道、奉化地區被宣布為特別受災地區。這意味著中央政府將投入預算直接進行災後重建，政府將制定災後恢復重建計劃，國家撥付重建費用的50%。特別受災地區不是因為自然災害或大型事故而是因為傳染病，這還是第壹次。 上個月18日，屬於“新天地耶穌教”教徒的31號確診患者出現後，大邱和慶北地區在約壹個月的時間裏，因大規模感染事件，城市陷入癱瘓，日常生活也告停止。截至昨天，韓國確診患者（8162人）的83%和死亡人數（75人）的87%都集中在大邱、慶山、清道、奉化地區。大邱、慶北地區雖然出現了新增確診患者數為50名以下、新冠病例逐漸減少的趨勢，但何時結束還是未知數。大邱市昨天表示：“為了結束新冠肺炎疫情，拜托大家再忍受兩周時間迄今以來承受的痛苦，直到本月28日。” 在大邱、慶北地區，新冠肺炎的大火被撲滅，並阻止了全國性的擴散，這是自發性地實現“保持社會距離”的市民們的功勞。市民自覺減少外出和移動，停止聚會，個體營業者也關閉了關乎生計的店鋪。政府沒有封鎖城市，市民們自發地克制出門，從而將整個國家共同體從更大的災難危機中拯救出來。 但是，徹底的防疫參與導致了大邱和慶北地區極其嚴重的經濟停滯。餐館、工廠、演出場等停業，民生萎縮，經濟失去活力。不能上班的患者及隔離對象的生計也受到了打擊。如果被指定為特別受災地區，將支援休業、停業和失業的居民生計費、災難傷亡者救助金等。電費、健康保險費、城市煤氣等各種公共費用也將得到減免。還好能喘口氣。 但是不能象過去每次因地震、山火等指定特別受災地區時壹樣，重復出現復雜的行政程序和馬後炮支援引起爭議的事情。必須確保向需要者提供迅速的援助。更何況，與過去把住宅和設施遭受破壞等直接損失作為基準的特別受災地區的災後重建不同，此次是疫病造成的間接損失，因此在決定支援對象和支援方法上，需要更加細致、精巧的處理方法。要盡快制定符合大邱、慶北受災情況的新標準，采取有效措施予以支持。 更讓人難過的是，只要疫情還沒有結束，大邱、慶北市民就很難恢復正常生活。只有國家層面的迅速支援和全體國民的防疫參與，才能給大邱和慶北帶來“奇跡之春”。

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