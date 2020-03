在這場全球困局中,唯一“風靡全球”的歌曲是《新冠肺炎防治歌》. March. 16, 2020 07:57. by 林熙允記者 imi@donga.com. 隨著新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散,在全世界範圍內的演出和音樂活動正在消失,只有網上的新冠肺炎防治歌曲“風靡全球”。 憑借《2002》獲得巨大人氣的英國流行歌手阿內-瑪麗(原名阿內瑪麗•羅斯•尼科爾森•29歲)13日在“TikTok(抖音短視頻國際版)”賬戶上上傳了在盥洗臺跟著自己歌曲的節奏歡快地洗手的視頻。字幕上寫道“如果厭倦了跟著以前的生日快樂之歌洗手的話,那麽配合我的新歌《Birthday》試試怎麽樣”。短短兩天內,該視頻的點擊率就達到了14.5萬次以上。 YouTube上充斥著改詞Trot歌曲的個人用戶的新冠肺炎防治歌曲。在現有的曲目中,主要加入了諸如“終結新冠肺炎”“克服新冠肺炎”等歌詞。配合著掀起舞蹈挑戰賽熱潮的Zico的《Any Song》,還會做出跳舞或洗手的動作,傳達克服新冠肺炎的信息。 世界最大的數碼音源服務“Spotify”幾天內就出現了數百個新冠肺炎相關歌單。這是用戶自行制作的推薦歌曲目錄,其中一個目錄的粉絲數突破了7萬名。用戶“Chadwick Johnson”制作的該目錄名為“新冠病毒隔離派對”。 從“小甜甜”布蘭妮的《Toxic》到Future的《Mask Off》,再到Ne-Yo的《So Sick》,各種歌曲層出不窮。另一個受歡迎的歌單是爵士樂標準曲子,從佩吉•李的《Fever》到Paul Rhys的《Don't Stand So Close To Me》(不要離我太近),Tom Petty And The Heartbreakers的《Don't Come Around Here No More》,平克佛洛伊德樂隊的《Comfortably Numb》,與新冠肺炎帶來的身體•心理狀況相符的老歌紛紛被擺上臺面。邁克爾•傑克遜的《Heal the World》、Dr.Dre的《I Need a Doctor》等也是各種新冠肺炎歌單的常客。 美國著名硬搖滾和重金屬專業雜誌《Loudwire》10日公開了“配合這些搖滾、金屬歌曲,洗手消滅新冠病毒”的選曲目錄。巧妙地搞砸Disturbed的《Down with the Sickness》、聲音花園樂隊的《Holy Water》等多種搖滾、金屬歌曲的主體意識,使其適用於最近的情況。

