習近平致電文在寅：“中韓是同舟共濟的友好鄰邦……中國將提供力所能及的援助”. March. 16, 2020 07:57. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 中國國家主席習近平就新冠肺炎問題，致電文在寅總統表示感謝和慰問。 據中國官方媒體中央電視臺14日報道，習近平主席在慰問電中表示，“中韓是守望相助、同舟共濟的友好鄰邦”，“韓國政府和社會各界此前紛紛向中方抗擊疫情表達關心慰問並提供大量幫助。”上個月20日，在韓中國家元首通話時，文在寅總統表示，“中國的困難是韓國的困難”，強調了兩國為克服新冠肺炎疫情加強合作的重要性，習主席通過電文再次提及了這壹點。 習主席表示：“疫病沒有國界，世界各國是休戚與共的命運共同體”，“中國政府和中國人民對韓方目前遭受的疫情和困難感同身受，將繼續提供力所能及的援助。”他還表示：“我高度重視中韓關系發展，願同文在寅總統壹道努力，推動中韓戰略合作夥伴關系邁向更高水平。” 此前，兩國於13日成立了“韓中聯合新冠肺炎防疫體系”，並舉行了由外交部和防疫當局等相關部門參加的“韓中應對新冠肺炎疫情合作對話（局長級）”視頻會議。

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