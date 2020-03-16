把客機用作運輸機...航線中斷的航空公司探尋“新冠肺炎苦肉計”. March. 16, 2020 07:57. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 隨著新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散，世界航空業界的客運航線網實際上崩潰，部分航空公司正在制定讓客機只運送貨物的苦肉計。 15日，據航空業界透露，日本航空(JAL)從本月初開始在因新冠肺炎疫情停飛的中國、香港航線上，運營只搭載貨物的客機。東京(羽田)至上海、東京(成田)至香港等6條平時不僅旅客吞吐量高，而且貨物吞吐量也很高的航線也成為了調查對象。從9日開始中斷的首爾(金浦)至東京(羽田)航線將於3月內在仁川至東京(成田)航線上開通3個臨時航班，處理積壓貨物。JAL方面介紹稱：“在旅客停飛的航線上，郵件和貨物交流仍在持續，為旅客提供利用客機的運輸服務。”JAL還在考慮接受日本郵政等的郵寄運輸要求，將停止客運的北海道、沖繩等地的客機用作運輸貨物的運輸機。 全日空(ANA)也從2月開始將客機投入到中國航線的貨物運輸中。這是因為，隨著中國新冠肺炎疫情的擴散放緩，企業的工廠重新啟動，日本和中國之間的物資運輸需求有所增加。由於日本政府禁止港人免簽證入境，香港國泰航空決定，3月底之前暫停的日本航線，近期只安排貨運包機。該公司雖然開通了日本6個航空公司的航線，利用客運航線快速運輸日本和香港的農水產品，但在此期間全部中斷。旗下航空公司國泰航空也只開通了來往香港的日本、中國的部分客運航線。 韓國籍航空公司也是如此。大韓航空從13日開始在越南胡誌明航線投入客機，運輸進軍當地的韓國企業的緊急物資和農產品等。由於越南政府限制從韓國出發的乘客入境，該航線從3日開始停航。上月25日停運的中國青島航線將從21日開始開通貨運航線，並逐漸增加貨運專用客機的運力。韓亞航空、濟州航空也正在討論類似方案。據統計，因新冠肺炎疫情2月開始中斷旅客航線網的仁川國際機場貨物吞吐量反而比去年2月的26.4376萬噸增加了4%，達到27.5455萬噸，這也與上述情況不無關系。全國貨物吞吐量方面，仁川機場的運輸增加抵消了金浦國際機場等其他機場的運輸減少，與去年2月(28.6978萬噸)相比只減少了25噸。 眾航空公司之所以在沒有旅客的情況下進行貨物運輸，是因為實施外國人入境限制的大部分國家都不會阻止飛機入境。在這種情況下，航線急劇減少，各工廠紛紛停工，急需運送物資的需求也急劇增加。因此，航空公司正在吸收貨物運輸需求。航空業界相關人士解釋說：“可以節省將沒有乘客的客機停放在機場機位上的固定費用，也可以獲得維持航線的象征意義。”

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