擺脫“新冠抑郁”的幾種方法. March. 14, 2020 07:45. . 正如甚至出現了把新冠肺炎和代表抑郁感的藍色（抑郁）合二為壹的新詞“新冠抑郁”壹樣，很多人都在抑郁。在電影院看電影或在超市購物，現在已經成為需要很大勇氣的事情。失去了露出臉龐、感受涼風、呼吸空氣的自由。 大多數人失去了日常生活，被關在家裏，感受到社會的孤立感。這種孤立感會導致抑郁癥，或者使現有的抑郁癥更加惡化。為了生計，戴口罩上班的人容易疲勞，難以集中精力工作。由於消費心理的萎縮，私營業者只能嘆息頻頻。由於有關新冠肺炎疫情的負面新聞，近來到精神健康醫學科就診的患者表情總是陰沈。 在目前還沒有明確的治療劑和疫苗的情況下，很多人感到不安是極其自然的反應。精神健康醫學科的醫生雖然不治療感染疾病，但正在為因新冠肺炎疫情而感到抑郁或不安的患者進行診療。我會不會感染新冠肺炎？會不會傳染給家人？很多患者都感到了這種不安。傳染病是看不見的，或電梯或門口遇到的鄰居或在地鐵、公交車上擦肩而過的人中間，可能有確診患者，這種想法讓人在日常生活中感受到恐懼感，外出時戴衛生手套的人也越來越多。 這種擔心在可能因感染而失去健康的水平上從未停止過。如果感染了新冠肺炎，不知道是否會對同事和他人造成傷害，可能會受到指責，這種恐懼感更加強烈。如果我成為確診患者，曾壹起度過時間的家人或朋友們會不安地等待檢查結果，自行隔離。我工作的單位或經常光顧的小區食堂和超市可能會被關閉。如果確診的消息被公布，我和我的家人可能會遭受別人的白眼和指責。 我明明是受害者，但在別人看來可能會成為加害者，這種想法引起了更大的不安和恐懼感。適度的擔心和焦慮會讓人保持緊張和警惕，能妥善處理危機狀況，但如果發展成壹種無法自我控制的嚴重程度的不安、恐懼，就可能演變成極端的或不合理的行動。針對確診患者的壹些過分譴責和憎惡表現，很可能會加劇這種不安及恐懼感。漩渦中的負面情緒和攻擊性的態度，對解決問題毫無幫助。 個人應該如何應對？沒有必要強迫壓住我現在所感受到的負面情緒，也沒有必要過分地卷入其中。適當地回顧壹下自己的感情如何，和家人、朋友聊天，互相分享感情和情況，有利於情緒的穩定。在無法控制的情況下，相比感到無力，不如集中於“洗手”“不用手摸臉”等個人能夠做到的行動，恢復對情況的控制感和調節感，也是很好的方法。無論是認真執行自我隔離的市民，還是遺憾的是已經感染新冠肺炎正在接受治療的患者，希望大家都用溫暖的目光聲援他們。感染正在向社區擴散，我們每個人都面臨危險。如果是互相鼓勵、相互支持的社會氛圍，在感染恐懼中瑟瑟發抖的市民和接受治療的確診患者的不安感會稍微減輕。 為克服新冠肺炎疫情，社會各界紛紛伸出溫情之手。向弱勢群體和醫務人員謙讓口罩的活動也由市民自發發起。在精神健康醫學科，通過奉獻或捐贈等方式幫助他人的建設性行動被稱為“利他主義（Altruism）”。也想推薦大家關註這樣的活動，根據自己的情況參與其中。通過這樣的行動，能夠感受到社會連帶，找到肯定和希望，而不是孤立感。這對管理不安情緒、恢復心靈平靜將大有幫助。 世界最高水平的醫療人員正懷著使命感專心進行治療。現實情況，新冠肺炎是壹種新型疾病，與現有的疾病相比，沒有多少信息。越是這樣的時候，越有必要明辨流言蜚語或來源不明的信息，傾聽專家的意見，並遵循方針。衷心祝願大家平安度過這個艱難的時期。

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