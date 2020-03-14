我們戰勝了壹切傳染病. March. 14, 2020 07:45. by 朴善姬記者 teller@donga.com. 由於新冠肺炎疫情，全世界都面臨著前所未有的狀況。但是，顛倒世界歷史的大流行性疾病過去也有過。鼠疫、霍亂、天花、梅毒等疾病最初發病後，通過交通工具向更廣的地區蔓延，直到疫苗和治療藥物問世，壹直困擾著人類，改變了歷史。那麽，是不是可以從過去的模式中得到克服今天危機的啟示呢？ 《改變世界史的13種傳染病》幽默地講述了人類從安東尼瘟疫到小兒麻痹癥的傳染病歷史。當鼠疫導致14世紀歐洲三分之壹人口死亡時，人們相信“切生洋蔥成絲放在家裏”“砸碎祖母綠”等具有功效。醫生們戴著驅趕“瘟疫惡魔”的老鷹面具，他們的治療方法也只是拿來青蛙或鴿子來吸毒。雖然是令人失笑的應對方法，但我們必須記住，未來的人類在反思我們時代的疾病時會作出相同的評價。 相反，結核是有史以來最為被美化的傳染病。在19世紀流行期間，它被認為是作家、畫家等藝術家易患的疾病。似乎認為細菌性疾病是美麗的、只針對高尚的上流階層的錯誤觀念，對正確理解和治療該病沒有任何幫助。 《疾病改變的世界歷史》更側重於傳染病給世界歷史上的偉大人物和歷史帶來了怎樣的拐點。16世紀流入新大陸的天花導致沒有免疫力的土著人口死亡了三成，歐洲人因此輕易地征服了這片土地。水因性疾病霍亂在19世紀以後導致了城市公共衛生環境的改善等。 從中東呼吸綜合征、非典等疾病中可以看出，20世紀以後病原體的變異越來越頻繁，開始通過航空高速大量移動，傳染病的威脅進壹步增大。誰也不能斷言新冠肺炎疫情的後續影響會以什麽形式展開，但可以肯定的是，無論何種傳染病，人類都忍受了下來，最終戰勝了它。

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