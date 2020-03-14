世界經濟超出2008年金融危機，陷入實體、金融復合危機的恐慌. March. 14, 2020 07:45. . 由於擔心新冠肺炎疫情引發經濟危機，股市連日暴跌。昨天，韓國股市開盤後垂直下跌，暫停交易的“熔斷”機制歷史上首次同時在KOSPI和KOSDAQ市場啟動。前壹交易日，美國股市出現1987年“黑色星期壹”以來最大跌幅，壹周跌幅高達18%。有分析稱，世界經濟正超出2008年的金融危機，陷入實體和金融兩方面同時崩潰的復合危機。 消費癱瘓，出口和生產受阻，實體經濟慘叫連連。由於各國因傳染病的恐懼而關閉了旅行和交易的大門，因此遭受直接打擊的航空、海運、物流產業的開工率還不到20%。與1997年外匯危機時相比，資金困難更加嚴重，因此有人擔心會出現產業崩潰。上個月訪問韓國的中國遊客比前壹年減少了76%，小轎車銷售、百貨商店和折價商店的銷售額也減少了20%至30%，內需行業也面臨倒閉。 文在寅總統昨天召集經濟部門部長和韓國銀行總裁，舉行了特別檢查會議。文在寅總統表示：“現在是無法與中東呼吸綜合征和非典時期相比的緊急經濟時局”，“應該制定史無前例的對策。”政府為了減少股價暴跌等金融市場的不安，決定在6個月內禁止賣空。韓國銀行也有必要與政府合作，簽訂韓美貨幣互換協議，下調利率等穩定市場的對策。 在民官全力應對都不夠的情況下，就追加補充預算規模，政府和執政黨出現了不和諧音。據悉，共同民主黨代表李海瓚在11日的非公開最高委員會議上對經濟副總理洪楠基進行了強烈批評，稱“如果這樣消極，可能會要求他下臺”。洪楠基副總理第二天在臉書上反駁道，“會在可以承受的水平上進行”等，不斷出現破裂音。現在是這種時候嗎？ 這不禁讓人聯想到1929年世界大蕭條，當市場恐慌達到極限時，需要果斷、迅速的應對。盡管如此，朝野政黨就追加補充預算案也暴露出了分歧，因此能否在17日結束會期的臨時國會上處理還是未知數。現在不是政府和朝野就追加補充預算案展開爭論的時候，而是應該盡快對現場進行應急處理以度過危機的時候。

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