文在寅總統說“不能和中東呼吸綜合征、非典時期相比”，企劃財政部研究擴大補充預算. March. 14, 2020 07:46. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統13日就新型冠狀肺炎疫情給經濟帶來的沖擊作出指示：“政府應全力以赴制定史無前例的對策。”由此，預計政府不僅會大幅增加追加補充預算，還會執行部分地方自治團體正在推進的災難基本收入性質的政府預算。 文在寅在當天在青瓦臺召開的經濟、金融狀況特別檢查會議上表示：“實施經濟政策的人有時會根據過去的緊急狀況考慮對策，但現在的情況是無法與中東呼吸綜合征（MERS）、非典（SARS，嚴重急性呼吸綜合征）相比較的緊急經濟時局。”政府相關人士表示：“根據文在寅總統的指示，雖然不是災難基本收入的名義，但是對於沒能享受基本生活保障的中等收入以下階層的援助也將正式討論。” 與此同時，政府決定將大邱、慶北地區指定為特別受災地區。國務總理丁世均當天在中央災難安全對策本部會議上表示：“正在進行（宣布特別受災地區）相關程序，壹旦完成將在近期正式向總統提出建議。”

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