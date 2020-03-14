英超也出現新冠肺炎確診患者，賽季或全面中斷. March. 14, 2020 07:46. by 李元洪 bluesky@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽(EPL)現役主教練和球員接連確診染上新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)，EPL事務局為討論是否中斷聯賽而召開了緊急會議。 英超阿森納俱樂部13日發表聲明稱：“主教練米克爾•阿爾特塔(38歲•照片)確診感染新冠肺炎陽性。”隨即阿森納關閉了英國倫敦的俱樂部訓練場，並對在主教練阿爾特塔身邊訓練過的一隊球員全部采取自行隔離措施。原定於14日下午進行的阿森納與布萊頓的比賽被無限期推遲。阿森納方面說：“給球迷們帶來了不便，俱樂部方面感到非常抱歉。但是，每個人的健康都是第一位的。相信大家會理解此次措施。”主帥阿爾特塔說，“因為感覺自己的身體狀況不是很好，所以接受了檢查。” 切爾西俱樂部也在同一天發表聲明稱，該隊球員卡拉姆•哈德森-奧多伊(20歲)感染了新冠肺炎。切爾西方面表示，”球隊將根據政府方針，對所有與哈德森-奧多伊有過近距離接觸的人進行自我隔離。”切爾西同樣關閉了位於倫敦的俱樂部訓練場。切爾西方面稱，哈德森-奧多伊9日上午開始出現輕微感冒癥狀，當天被確診。切爾西方面稱，哈德森-奧多伊由於擔心自己感染新冠肺炎，所以自9日以來就一直沒有出現在訓練場上。 針對新冠肺炎疫情的擴散，英超事務局方面雖然沒有采取無觀眾比賽或中斷聯賽等具體行動。不過，當阿爾特塔和哈德森-奧多伊被感染的消息傳開後，事務局方面立即采取了緊急行動。英超表示：“全體球隊相關人士將聚在一起討論今後的對策。”與此相關，從聯賽暫停到聯賽全面停擺，各方意見不一。無論如何，聯賽都很難正常進行。在英超之前，意甲、西甲等歐洲頂級聯賽已經暫停了聯賽。隨著主要聯賽出現新冠肺炎感染者，各聯盟主要球隊之間的對決舞臺歐足聯冠軍聯賽(UCL)的日程也不可避免地受到影響。（13日晚，英超官方正式宣布聯賽延期，暫停至4月4日。）

한국어