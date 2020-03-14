全州市將發放地方政府首筆救災基本收入. March. 14, 2020 07:46. by 全州=朴英民記者 minpress@donga.com. 全北全州市為克服新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)，將向弱勢群體支付災難基本收入。這是地方自治團體中首次支援災難基本收入。 全州市議會在13日召開的臨時會議全體大會上表決了市政府方面為克服新冠肺炎疫情緊急編制的556.5億韓元的追加更正預算案。追加更正預算案中包括了災難基本收入支援金263.5億韓元。 通過議會的支援金比當初全州市編制的每人50萬韓元增加了2.7萬韓元。在市議會審議過程中，根據《國民基本生活保障法》規定的1人家庭生活補助(52.7158萬韓元)進行了上調。 據此，居住在全州市的5萬多名失業者和非正規職等弱勢群體下月每人將得到52.7萬韓元。支持使用地區銀行借記卡，3個月內必須在全州使用。 享受政府支援的其他制度優惠的小商工人和失業補助金領取對象、政府的追更申請者被排除在本次對象之外。 全州市成立了系統救災基本收入援助工作小組。國民健康保險公團和地區銀行等相關機關參與的TF之後將進行具體對象資格條件及篩選、受理等後續程序。 全州市市長金承洙表示：“危機來臨時，最先、最深、最長時間遭受痛苦的人就是弱勢群體。希望災難基本收入能讓因新冠肺炎疫情而生活茫然的弱勢群體不放棄希望，成為治愈的力量。”

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