安全資產的黃金和債券價格暴跌. March. 14, 2020 07:46. by 金東爀 hack@donga.com. 隨著新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)擴散的恐怖感席卷金融市場，被認為是安全資產的黃金和債券也出現了拋售趨勢。隨著對實物和金融綜合危機的不安心理增加，人們開始不分投資資產，紛紛拋售套現。 12日(當地時間)，在美國紐約商品交易所，4月交貨的黃金比前一天每盎司(1盎司約合31.1克)下跌3.2%，收於1590.30美元。13日，在KRX黃金市場，1公斤黃金現貨的每克價格為6.2275萬韓元，比前一天下降了1464韓元(2.29%)。 12日，4月交貨的西得克薩斯產原油(WTI)也下跌了4.5%，整個商品市場出現了拋售趨勢。 一般來說，作為風險資產的股票市場和安全資產的黃金價格往往相反。出現股價和黃金價格同時下跌的罕見現象，可能是因為投資者認為對因新冠肺炎疫情擴散導致的全球經濟蕭條，還沒有有效的對策。《紐約時報》報道稱，“華爾街正在發生一些奇怪的事情。不只是拋售股票。”CNBC也評價說：“不確定性現在轉向了恐慌。” 債券利息也暴漲(債券價格下跌)，出現了股票和債券、貨幣價值一致下跌的“三重弱勢”現象。13日上午，在首爾債券市場，3年期國庫券的年利率上升到1.157%。這與9日利率下降至0.998%相反。 部分公司債券甚至以超過20%的利率進行交易。據悉，將於9月18日到期的鬥山重工業的公司債券上漲到了18.29%(以收盤價為準)。與相同信用等級的普通債券以3.45~3.5%成交相比，這是相當高的水平。 SK證券調查中心負責人崔錫元(音)分析稱，“高的公司債券利率如實反映了投資者們的不安心理。我們認為，脫核電問題和新冠肺炎疫情等的影響會對相關企業的資金籌措能力產生影響。”

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