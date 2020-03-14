特朗普：“東京奧運會延期一年可能更好”. March. 14, 2020 07:46. by 尹完準 zeitung@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普12日(當地時間)就新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散，提及了將原定於7月24日舉行的東京奧運會推遲一年舉行的方案。此前一直被私下議論的“奧運延期論”似乎因特朗普總統的發言而浮出水面。 特朗普當天在白宮會見記者，就東京推遲舉辦奧運會的提問，他以私人意見為前提回答說：“有可能。我無法想象沒有觀眾的奧運會，日本可能得推遲個一年舉辦。”他說，“比起在無觀眾入場、空蕩蕩的賽場上進行比賽，一年後舉辦大會才是更好的替代方案。”當被問到“是否會正式向日本首相安倍晉三提出奧運延期一年建議”時，他回答說：“沒有。他們會自己作出決定。” 日本政府發言人、官房長官菅義偉表示，此後特朗普總統於13日上午與安倍首相進行了約50分鐘的通話。菅義偉表示，推遲奧運會等不是通話議題，但“兩位領導人就東京奧運會進行了交談”。特朗普在與安倍通電話後在推特上留言說，“對日本和他們偉大的首相來說或將發生好事。有很多選擇。”這被解釋為暗示了與安倍首相就奧運會進行過討論或交流。 雖然不是美國決定推遲東京奧運會，但作為日本來說，考慮到與美國的關系、奧運會收入等因素，不得不重視美國方面的意見。據悉，日本政府內部也將針對奧運會延期問題進行討論。 《朝日新聞》當天報道說：“雖然國際奧委會(IOC)強調今年舉行，但東京奧組委要求延期的呼聲越來越高。” 另外，對於日本來說，比起直接取消奧運會，延期舉辦相對打擊較小。《朝日新聞》報道說，SMBC日光證券預測，如果東京奧運會被取消，將損失6700億日元(約7.8萬億韓元)。不過，日本政府表面上一再強調要如期舉辦奧運會。日本東京奧運會和殘奧會擔當大臣橋本聖子13日表示：“完全沒有考慮延期或取消(奧運會)。”

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