大流行導致“地球村隔絕”，應從國家安保角度出發制定戰略. March. 13, 2020 07:46. . 美國總統特朗普昨天表示，今後30天內，除英國外，所有從歐洲到美國的旅客都將停止入境。隨著新冠肺炎疫情擴散到整個歐洲，美國政府決定將事件初期對中國采取的措施適用於歐洲大陸。此前，世界衛生組織針對新冠肺炎疫情的擴散，已正式宣布傳染病最高警報階段“大流行”。 切斷超級大國美國與歐洲的人員交流是史無前例的超強措施。歐洲對美國來說，大多數國家既是北大西洋公約組織的同盟國，又是人際交往密切的“西方共同體”。這種與歐洲大陸人員往來的斷絕，令人聯想起第壹次和第二次世界大戰時期。世衛組織遲遲宣布“大流行”，敦促各國采取更具攻擊性的行動，特朗普總統立刻實行“保持國家間距離”乃至“保持大陸間距離”。 雖然美國的措施是為了阻止和封鎖大流行而采取的理所當然的選擇，但這與早已侵蝕自由主義國際秩序的保護主義、民族主義等排他主義逆流不無關系。中東、非洲難民的大規模歐洲之行，導致歐洲極右主義得勢，英國退出歐盟，甚至是美國特朗普主義。美國建立了反移民壁壘，不惜進行貿易戰爭，提高了保護主義壁壘。現在，又加上了“病毒孤立主義”壁壘。 新冠肺炎“大流行”已經給世界經濟帶來了完美風暴的恐懼。各國股市低迷不振，甚至無力壹時反彈。如果說此前的全球經濟危機來自金融領域，那麽此次危機不僅阻礙了貿易和生產，還動搖了實體經濟的根基，沖擊將更加深遠。如果企業和個體戶倒閉，個人破產增多，可能會出現國家經濟面臨崩潰危機的國家。而且打著防疫旗號的移動限制和侵害私生活等權威主義也會橫行。 暫時的隔絕和切斷，不會讓世界化、信息化滔滔洪流所形成的超連接世界崩潰。但是，這種心理後遺癥將留下巨大的創傷，改變國際行為方式。現在，大流行已經成為了“新的現實”，而韓國則處於正中心。不能因為新冠疫情的擴散趨勢停止，沒被美國列為禁止入境而掉以輕心。現在是不僅要徹底的防疫，也要實施國際互助外交、民生經濟扶持政策等迅速應對，還要從國家安保層面制定總體戰略的時候了。

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