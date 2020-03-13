“歌劇-古典音樂演出現在也在家裏享受吧”. March. 13, 2020 07:46. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. 首爾市將推出從無觀眾在線演出直播到美術館在線展覽解說等多種在線文化藝術節目。首爾市立交響樂團將從13日下午3時開始，通過YouTube和臉書賬號舉行1個小時的在線音樂會。屆時樂團將帶來貝多芬第三號交響曲《英雄》，傳達“一起克服危機的我們都是這個時代的英雄”這一信息。由首爾市立交響樂團副指揮威爾遜-應指揮，40多名團員進行演奏。 世宗文化會館將於31日進行無觀眾在線演出轉播。從本月31日首爾市歌劇團的“歌劇 啪啪 羅西尼”開始，到下個月為止，將通過YouTube、Naver TV等進行無觀眾在線轉播演出。而且還附加了解說。雖然演出在世宗文化會館大劇場、室內音樂廳等地舉行，但與普通演出不同，需要在攝像機畫面上體現演出內容，因此會減少演出人數。下個月還將有10多個民間藝術團體進行在線演出。 原定於12、13日演出的首爾市舞蹈團的《놋-N.O.T》也被取消，取而代之的是準備了下月18日的在線演出。首爾敦化門國樂堂從上月末開始已經進行了無觀眾在線轉播演出。本月19日至29日，觀眾可以通過臉書賬號等在線直播觀看7場“雲堂旅館音樂會”。 首爾圖書館將在網站上免費提供電子書和有聲讀物等3萬多種數字內容。首爾文化財團將公開網絡版盤索裏達文的14篇影像。首爾市立美術館、首爾歷史博物館、漢城百濟博物館、敦義門博物館村將在線提供展示解說影像或展示相關影像。首爾市文化本部長劉延植(音)表示：“為了讓需要在自家度過很多時間的市民能夠輕松享受，準備了多種多樣的免費文化內容。”

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