點燃的聖火會再次熄滅嗎？Pandemic宣言導致日本奧運延期論擴大. March. 13, 2020 07:46. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 據悉，奧運聖火12日在希臘奧林匹亞點燃，但日本政府仍在考慮“推遲舉辦奧運會”。在世界衛生組織宣布新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)為“Pandemic(全球大流行病)”後，人們認為奧運會能否如期舉行變得撲朔迷離。 《日本經濟新聞》當天報道說：“日本政府內部出現了激活首相安倍晉三和美國總統唐納德•特朗普關系，共同向(國際奧委會•IOC)提出對美國也不算糟糕的1年延期方案的方案。”東京奧運會和殘奧會組委會理事高橋治之10日在接受《華爾街日報》采訪時表示，“最現實的選擇是推遲一年或兩年。” 2013年IOC和日本簽訂的合約對延期沒有做出明確的規定。根據“2020年不舉辦，IOC可以做出中止判斷”的條款，一般認為在2020年之內都可以舉行(延期)。 但《日本經濟新聞》對此卻表示懷疑，稱“如果推遲到今年秋季，將與美國職業橄欖球聯盟(NFL)等美國的人氣體育賽事重疊”。2016年裏約熱內盧奧運會時，IOC收入51億美元(約6.15萬億韓元)中，轉播權收入約占70%。如果奧運會延期舉行，其收入或將縮水一半，因此IOC不會接受“推遲至今年秋季舉辦”的決定。 延期到2021年以後的方案有違反合同的余地。因此，日本政府內部出現了安倍首相和特朗普總統合作向IOC提議“推遲一年”的提案。 甚至有人質疑，既然已經宣布“全球大流行病”，海外選手還會參加東京奧運會嗎？日本非營利性醫療團體“日本醫療治理研究所”理事長上昌廣日前在接受本報采訪時說：“決定是否舉辦東京奧運會是由日本以外的國家所決定的。如果不參加的人數增加，即使日本想參加，也不能舉辦奧運會。” 如果奧運會延期舉行，安倍首相將不可避免地受到打擊。自民黨總務會長鈴木俊一3日在記者會上表示：“如果奧運會延期，可能會出現對政治責任的呼聲。”對於安倍首相來說，則不得不放棄在奧運會後高漲的氣氛下使用“解散眾議院”這張牌進行總選的設想。 今年經濟也將遭受直接打擊。經濟界認為“奧運會是最好的經濟扶持政策”(熊野英生•第一生命經濟研究所首席經濟專家)。 安倍政權為了避免政治打擊和經濟沖擊，將“按計劃強行實施”作為考慮首選。日本官房長官菅義偉12日在記者招待會上不顧WHO的Pandemic宣言，表示“將按計劃準備奧運會”。奧運會舉辦城市東京都知事小池百合子也表示：“雖然不能說(WHO的Pandemic宣言)完全沒有影響，但不能選擇中斷(奧運會舉辦)。”

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