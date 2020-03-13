全球股市再次震蕩...... KOSPI時隔9年再次啟動“臨時停牌”措施. March. 13, 2020 07:47. by 李建赫 gun@donga.com. 由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散和各國應對的不確定性，全球金融市場再次出現了動蕩。股價在出現創紀錄的暴跌後，短暫上漲，之後再次下跌，因此有人擔心，股市正呈現出經濟危機型模式。 12日，韓國綜合股價指數(KOSPI)在盤中下跌5%以上，最終較前一天下跌73.94點(3.87%)，以1,834.33點收盤。以收盤價為準，這是自2015年8月24日(1,829.81點)以後4年零7個月以來的最低值。 當天，韓國交易所在KOSPI期貨價格暴跌後，於1時4分左右啟動了限制5分鐘程序交易的“臨時停牌(暫時限制交易號)”措施。這是繼2011年10月4日歐洲財政危機之後，時隔8年零5個月，有價證券市場再次啟動臨時停牌措施。 當天，外國投資者僅在有價證券市場就拋售了9000億韓元，主導了指數的下跌。從上月12日開始的一個月時間裏，外國投資者在有價證券市場和KOSDAQ市場(韓國場外市場)凈拋售的股票達10萬億韓元。隨著外國投資者拋售股票，韓元兌美元的匯率上漲13.5韓元，以1美元兌1206.5韓元收盤(韓元貶值)。上漲幅度是自去年8月5日以來7個月來的最大值。 當天，日本(-4.41%)、臺灣(-4.43%)、香港(-3.69%)等亞洲各國股市繼9日後，時隔3天再次暴跌。在前一天的美國紐約股市上，道瓊斯工業平均指數下跌5.86%，標準普爾(S&P)500指數和納斯達克指數也下跌了4%。紐約股市9日創下紀錄性暴跌(道瓊斯指數-7.79%)後，第二天雖然挽回了部分損失，但當天卻返還了上升部分以上。 各國股市在世界衛生組織(WHO)宣布新冠肺炎疫情為Pandemic(全球大流行病)後同時崩潰。 而作為世界經濟堡壘的美國的經濟刺激計劃遲遲沒有出臺，這也加重了市場的恐慌。

한국어