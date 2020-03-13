特朗普放大招：“30天內禁止從歐洲入境”. March. 13, 2020 07:47. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、巴黎=常駐記者 金潤鐘 lightee@donga.com,zozo@donga.com. 美國為了防止新冠肺炎從歐洲流入，將對歐洲實施壹個月的禁止入境措施。世界衛生組織當地時間11日宣布新冠肺炎為大流行後，美國和歐洲之間的人員交流事實上也全面中斷，因此預計將對全世界範圍內的經濟、外交、安保等各領域產生巨大影響。 美國總統特朗普當地時間11日在對國民講話中說，“今後30天內禁止從英國以外的歐洲前來美國的所有旅行”，“這壹規定將從周五（13日）開始實施。他在解釋原因時說，“歐盟未能采取先發制人的對華旅遊限制措施，其結果是，從歐洲進入美國的人導致美國出現許多新的感染。” 最近14天曾在適用允許歐盟成員國之間自由越境移動的申根條約的歐盟26國待過的外國人將不能進入美國。但不適用於貨物和交易物品，經過新冠病毒檢查的美國人也是例外。特朗普表示：“為了美國人的健康，我們決定采取強硬但必要的措施”，“這次的限制措施將根據情況進行調整。” 關於韓國及中國，特朗普表示：“正在持續監測，隨著情況的改善，將盡快重新評估目前適用的限制措施和警告。”這可以解釋為，他對因積極檢查和應對韓國確診患者增加趨勢放緩的趨勢予以肯定，並將在以後的措施中予以反映。目前，美國國務院只對大邱下達了最高等級四級（禁止旅行）旅遊警報，其余地區下達了三級（慎重考慮旅遊）旅遊警報。另外，在特朗普總統結束談話後，美國國務院將世界所有國家的旅遊警報提升為三級。這就意味著，由於新冠疫情正在全球擴散，應盡量避免所有出境旅遊。 世界衛生組織總幹事譚德塞在當天的吹風會上表示：“世衛組織評估認為，新冠肺炎在特征上可稱為大流行。”這是繼2009年甲型H1N1流感之後，世衛組織時隔11年再次宣布“大流行”。譚德塞表示，“宣布大流行不會改變應對態勢”，強調通過各國的努力，可以阻止集體和地區感染。

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