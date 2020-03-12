黨政青：“COVID-19追更預算11.7萬億韓元還不夠”. March. 12, 2020 07:41. by 金志炫 jhk85@donga.com. 共同民主黨、政府和青瓦臺11日決定，將討論增加新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)相關追加更正預算案的經費。 民主黨新冠肺炎克服國難委員會委員長李洛淵當天在國會舉行的新冠肺炎疫情應對黨政青會議後表示，“將新設或調整追加更正預算的增額和支援事業。政府將於下周公布特別對策。”在隨後的黨最高委員會議上，該黨院內代表李仁榮也表示，“必須轉變姿態，擴大追更預算，解決新冠肺炎災害，為民生和經濟貢獻力量。” 此前，政府於本月2日經過黨政協商，向國會提交了11.7萬億韓元規模的追更預算案。在黨政層面，提出增加已經提交的追加更正預算案的經費，實屬罕見。 民主黨政策委相關人士表示：“與制定追加更正預算案的兩周前相比，大邱、慶北地區的情況惡化了很多，需要緊急輸血的行業和領域也由小工商業者、個體營業者擴大到航空及運輸等。韓國還不足以應對新冠肺炎疫情長期化帶來的經濟萎縮，因此應該增加2萬億~3萬億韓元的預算經費。 當天出席國會預算決算特別委員會全體會議的國務總理丁世均也表示，“我不認為政府現在提交的金額足夠。”對於民主黨議員姜勛植提出的“是不是需要更果敢的增額”的質疑，丁總理表示：“現場應該有更多的要求，也有可能需要。政府應該綜合判斷財政健全性等，制定充分的對策。” 在當天舉行的國會預算決算特別委員會上，在野黨議員們圍繞追加更正預算的內容繼續進行了指責。未來統合黨議員朱豪英表示：“不符合條件的追加更正預算太多。而真正需要幫助的大邱、慶北地區的預算非常少。”他還要求政府就應對失敗道歉。統合黨預算結算委員會幹事李鐘培議員表示：“負債超過10萬億韓元，進行新冠肺炎追加更正預算，如果仍然通過的話，今年赤字國債將超過70萬億韓元。在追加更正預算之前，總理應先代表政府道歉。”

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