“推遲一到兩年”，日本奧組委官員透露奧運會延期的可能性. March. 12, 2020 07:41. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 奧組委內部有言論稱，如果因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)而不能如期舉行東京奧運會，最好推遲兩年舉行。繼負責奧運會事務的部長之後，組委會幹部也談到了延期的可能性，因此有分析認為，日本政府可能正在實施奧運會“退出戰略”。 東京奧運會•殘奧會組織委員會理事高橋治之10日(當地時間)在接受《華爾街日報》(WSJ)采訪時表示：“對於新冠肺炎疫情的影響，在組委會理事會上並沒有進行討論。奧運會取消或無觀眾舉辦經濟損失太大。最現實的選擇是是一到兩年後舉辦。”他接著補充說，“明年體育活動的日程基本定好了，所以推遲兩年很容易調整。應該從4月開始進行認真的討論。” 組委會11日正式表態說：“我們沒有考慮推遲大會，籌備工作正在按計劃進行。”不過，組委會35名高管之一高橋理事在沒有事先與政府協調的情況下向媒體發表個人意見的可能性很小。 此前的3日，在日本參議院預算委員會上，東京奧運會和殘奧會擔當大臣橋本聖子就奧運會延期的可能性表示：“根據(與IOC的)合同，可以在2020年之內舉辦(推遲)。” 由於新冠肺炎疫情，奧運會的備戰工作一直受阻。《日本經濟新聞》報道說：“組委會和福島縣正在討論26日在福島的足球設施J村舉行無觀眾聖火起跑儀式的方案。還計劃要求民眾不要在道路上圍觀火炬接力。”

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