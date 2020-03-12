以破格、動感的設計回歸的“國民車”...“全新伊蘭特”形象大公開. March. 12, 2020 07:42. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車11日首次公開了將於下月上市的緊湊型轎車“全新伊蘭特”的預告圖片和視頻。 有評論認為，將於下月上市的這款車，其設計風格動感而大膽。 全新伊蘭特是自2015年第六代伊蘭特上市後時隔5年推出的第七代車型。全球銷量超過1380萬輛的伊蘭特是國內最具代表性的緊湊型轎車。 據介紹，現代汽車在全新伊蘭特中融入了承載未來的大膽設計、最先進的安全舒適技術、高效又動感的行駛性能。采用了全新的平臺，重心低，設計穩定，基於現代汽車的設計理念“Sensuous Sportiness•動感、活力的設計”，完成了大膽又面向未來的設計。 據現代汽車介紹，全新伊蘭特的最大特點是繼承從第一代車型開始延續下來的運動轎車的固有形象，並采用了將三條線相融合形成一個頂點的三角形整體融入外部的“Parametric Dynamics”主題。 車身正面部分，像精致細工的寶石一樣隨著光線的變化，立體閃爍的“Parametric珠光圖案格柵”與前大燈融為一體，以寬大、低矮的比例占據。從正面到後面一次連接的特征線和後備箱上都采用了現代“H”標誌的造型燈，也讓人眼前一亮。 在內飾設計上，采用了重新詮釋飛機駕駛艙的駕駛員中心結構。據介紹，該車采用環繞駕駛席四周空間的造型設計，給人安全感，提高了駕駛者的投入度。

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