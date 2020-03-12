美國“封鎖”集體爆發的紐約郊區猶太人村，紐約州投入防衛軍. March. 12, 2020 07:42. by 朴湧 parky@donga.com. 美國最大城市紐約郊區的猶太教信徒聚集地紐羅謝爾集中爆發新型冠狀肺，該地區因此被定為“隔離區”。為了防止新冠疫情擴散，美國還投入了州防衛軍，導致不安感正在加劇。 紐約州州長安德魯·庫莫當地時間10日表示：“把新冠肺炎集體發病的紐羅謝爾指定為12日至25日隔離地區”，“這是死亡和生存的問題，需要為這個地方制定特殊的公共衛生戰略。”因此，出現多名患者的紐羅謝爾猶太教禮拜堂“紐羅謝爾的年輕以色列”周邊半徑1英裏（約1.6公裏）內的學校和宗教設施等將全部關閉。州防衛軍將投入到為低收入層學生提供食物及防疫工作。 但是紐約州沒有下達對8萬多名居民的移動限制或關閉街道的命令。但是，如果穿軍裝的州防衛軍出現在街頭，緊張局勢將會加劇，居民也會動搖。紐羅謝爾市市長納姆·布勒姆森當天在記者招待會上表示：“防衛軍不是軍事或警察工作，而是來幫助我們的。”為躲避17世紀對宗教的迫害，來自法國拉羅謝爾地區的新教徒修建了紐羅謝爾。目前猶太居民約占17%。 3日，居住在紐約曼哈頓的壹名50多歲男性律師被確認感染了新冠肺炎，從而開始了廣泛的社區感染。第二天，這名律師的妻子、兩個子女以及載著他去醫院的鄰居等9人感染了病毒。這名律師去過的“年輕以色列”猶太教禮拜堂的拉比也表現出陽性反應。雖然對參加猶太教成人儀式和猶太教安息日禮拜的教徒采取了14天的自我隔離措施，但仍無法阻止社區的擴散。 當天，紐約州感染新冠病毒的患者也比前壹天增加31人，增至173人。紐約市有36人，紐羅舍爾所在的西切斯特縣有108人。 紐羅謝爾距曼哈頓交通樞紐大中央車站約27公裏，居住著大批曼哈頓通勤人員。因此，乘坐“通勤列車”往返曼哈頓的居民擔心，新冠疫情可能會擴散到整個紐約。西切斯特縣居民A某說：“坐火車到曼哈頓上下班很不安。正在考慮在家工作。” 整個美國的新冠疫情擴散速度也非常快。據統計，美國國內的新冠病例比前壹天增加277人，達到1009人，死亡人數增加5人，達到31人。分析人士認為，社區傳染已開始全面展開。美國國立保健院（NIH）下屬的國立過敏癥和傳染病研究所（NIAID）所長安東尼·卡普爾呼籲說：“希望整個國家都能認識到，我們已經無法做我們壹個月前可以做的事情。” 旨在防控社區擴散的緊急對策接連不斷。據《紐約時報》報道，確診患者最多的華盛頓州州長傑伊·因斯利11日決定，禁止在西雅圖地區舉行250人以上聚集的宗教及演藝活動。加利福尼亞州聖克拉拉縣也禁止了聚集1000人以上的大規模活動。美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，定於4月舉行的代表性音樂節“科切拉谷音樂藝術節”將推遲到10月舉行。 美國總統特朗普正在推進的應對新冠疫情的景氣扶持政策正在經歷陣痛。《紐約時報》報道說：“總統向執政的共和黨參議員提議，年底前完全免除工資稅（勞動所得稅）。雖然這個提議價值8000億美元（約合950萬億韓元），但可能得不到在野黨民主黨以及共和黨議員的支持。”共和黨領導層對下調工資稅的經濟刺激效果表示懷疑。據悉，民主黨喜歡針對勞動者和患者的失業津貼、帶薪病假、患者診斷及治療費支援等對策。

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