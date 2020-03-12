推遲招聘、群體性失業……新冠疫情引發就業大亂令人擔憂. March. 12, 2020 07:42. . 新冠疫情引發的經濟寒流正席卷就業市場。因傳染病提倡“社會距離”，應對不力的企業紛紛推遲或取消招聘新人的日程。據韓國經濟研究院上月進行的調查結果顯示，50%的大企業計劃縮小招聘規模或尚未制定招聘計劃。壹年到頭等待招聘公告的就業準備生們擔心，如果新冠疫情導致企業業績惡化，就業門會變得更窄。 統計廳昨天發表的《2月雇傭動向》也顯示，20多歲就業者人數明顯減少。在飯店等地打工較多的20-24歲就業者減少了49000名，25歲以上就業者增加趨勢也有所減緩。2月份就業者人數雖然增加了49萬名，但是從正式反映新冠疫情影響的3月份開始，就業市場的損失有可能會擴大。 現有的就業者也增加了無薪休假和失業等。每個地區的雇傭中心都擠滿了申請失業津貼的人。突然失去客人的飯店服務員，即將倒閉的海運公司幹部等，工作場所的規模和種類也多種多樣。2月份失業救濟金支付額為7819億韓元，是歷史最高值。企業維持雇傭時，政府支援部分資金的雇傭維持支援金申請在去年共有1500多件，但進入今年以來超過了1萬件，最近每天增加1000件。 如果中小企業和個體營業者不想因經濟停滯而接連破產，從而引發就業恐慌，首先應該靈活地提供緊急資金援助，讓他們能夠堅持下去。政府和金融當局表示已經發放了7萬億韓元的貸款，但是銀行窗口卻傳來了“僅咨詢和審查就需要3個月以上”的呼聲。未加入雇用保險的臨時工、特殊形態勞動者等脆弱階層很有可能被排除在政府的各種雇用支援之外。 要想經濟正常運轉，即使是在困難時期，也需要新鮮血液的輸血。希望企業為可持續經營和搞活整體經濟，積極聘用年輕人。政府也應利用獎勵政策，鼓勵企業招聘新員工。政府發表的支援政策在現場經常在審查過程中受阻，在需要的地方出現漏洞。應該首先靈活適用青年追加雇傭獎金、工作崗位穩定資金、雇傭維持支援金等所有可能的政策，防止就業之門被關閉。

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