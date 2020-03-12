改變智能手機中豆粒大小的圖片唱片封面設計. March. 12, 2020 07:43. by 林熙允記者 imi@donga.com. “委托幫我們做一下縮略圖作業。希望有插畫的感覺，歌手和專輯的名字不要加進去。” 這是最近在唱片封面設計過程中經常聽到的委托詞。不在出現任何封面之類的詞。而是由開頭的縮略圖代替。手機中的數字音源服務上用豆粒大小的圖標代替CD消耗了封面，因此，形成了網絡上小代表圖片的統稱縮略圖一詞代替“封面”“封套”“封皮”的局面。往往技術改變藝術，形式改變內容。隨著戰場向直徑30厘米的唱片、12厘米的CD方向轉移，唱片封面設計傾向也在發生變化。 ○ 小畫面，強烈的色感...一目了然 畫面上滿是特寫，人物有著大大的眼睛，極其簡單化的形象......這是在用縮略圖壓縮的唱片封面設計中最近倍受矚目的形態。“趙容弼”“第10張專輯”等“芝麻信息”也被擠出畫面之外。音源•唱片流通公司玻璃珠音樂代表李昌熙表示：“如果說以前有很多歌手人物的照片，那麽最近制作得很好的漫畫角色有取而代之的趨勢。” 最近國樂混合樂隊“Lee Nalchi”的單曲連載封面就是抓住簡單和強烈感的例子。專輯題目的魚、兔、虎用奇異的角色填補畫面。負責工作的圖形設計集團“Ore-Oh工作室”的姜敏京作家表示：“唱片封面通常被使用者首次認知後，會比細節更加讓人產生色感。因此，在看起來很小的環境中，為了能夠預感到(這次的作品)也是Lee Nalchi的作品，註意了色感設定和顏色分布。”她還解釋說，“為了減輕聽眾對盤索裏傳統國樂的負擔和好奇心，使用了陌生的圖形藝術作業。” 有些人對細節表現的減少感到遺憾。一位設計師說：“以前唱片封面是在具備良好的照明條件的專門攝影棚內設定狀況後拍攝的，但最近用手機拍攝後，通過相關應用程序(application)進行修改的DIY(手工制作)方式也很多。”因此CD和LP、數字音源的設計主體也各自出現分化。負責香豌豆、於孝恩、朴基英專輯設計的“Final Dot”的安承俊代表說：“因為有高品質印刷設計的秘訣和經驗，所以最近集中於LP封面的設計。” ○ “還成為觀念•實驗設計的催化劑” 大小的崩塌並不總是以藝術性為祭品。以制作獨特的封面而聞名的金基祚設計師表示：“一方面，在封面上傳達歌手或專輯名稱等基本信息的義務減少，反而出現了比以前更具有實驗性和觀念的設計。” 樂隊“HYUKOH”在新作《用愛》的封面上刊登了德國著名攝影師沃爾夫岡•蒂爾曼斯的觀念植物照片。數碼縮略圖剪成正方形後使用，但CD保留了原來作品的比率，進行了特殊制作。 強烈而單純的縮略圖還起到了從企劃階段開始作為連接設計產品吸引消費者的“預告”作用。企劃白賢鎮、烤肉迪斯科、香泥等設計產品的“Pass-By”代表金哲熙表示：“縮略圖是代表音樂家整體性的中心形象。現在正努力將平克•弗洛伊德(Pink Floyd)的專輯、滾石樂隊的標誌所具有的超越歲月的力量運用到音樂家身上。”

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