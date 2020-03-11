“大流行”之憂再加全球金融沖擊，必須防止經濟出現漏洞. March. 11, 2020 07:46. . 隨著新冠肺炎在北美和歐洲的擴散，世界衛生組織宣布“大流行病的危險已經非常現實”。因大流行憂慮和國際油價暴跌，世界股市暴跌等經濟不安因素也在增加。美國紐約股市9日收盤時，標準普爾指數下跌超過7%，道瓊斯指數下跌2000點以上。10日，韓國的KOSPI和KOSDAQ指數雖然有所回升，但金融市場的不安預計不會在短期內結束。 “全球石油戰爭”的征兆助長了證券市場的恐慌。石油輸出國組織（歐佩克）和俄羅斯等非歐佩克產油國討論了石油減產問題，但未能達成協議，國際油價隨即暴跌30%。隨著沙特阿拉伯、俄羅斯和美國頁巖氣企業的“懦夫遊戲”開始，人們擔心的不是油價的暴漲，而是油價的暴跌對經濟造成沖擊的“逆石油沖擊”。 過去發生非典（SARS）或中東緊急呼吸征（MERS）時，只要病情得到控制，經濟就會重新恢復活力。但有分析認為，此次情況可能有所不同。美國證券界“持續11年的股市牛市實際上已經結束”，而且無法預測股市的低點在哪裏。2008年金融危機後，歐美通過量化寬松和負利率來放松銀根，但現在已不再有降息的籌碼。2008年以後，中國的高增長引領了世界經濟增長，但現在連中國也進入了低增長局面。國內外條件比2008年危機時更差。 政府昨天為了減少股價暴跌的憂慮，出臺了擴大禁止賣空項目和期限的對策。政府和韓國銀行應齊心協力，關註金融、外匯市場的劇變危險，及時推出穩定市場的措施。為了不讓所有需求供給都受阻的企業財務狀況惡化，並防止金融市場再次陷入不安之中，應該切實關註實物經濟。文在寅總統昨天指示：“在對韓國采取入境限制措施的國家中，就企業人士作為例外入境的方案進行磋商。”即使是在大流行的情況下，也要盡全力“經濟防疫”，防止景氣急速下滑。

한국어